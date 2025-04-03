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Китай закликає США скасувати тарифи та обіцяє контрзаходи

09:58, 3 квітня 2025
США ввели проти Китаю тариф у розмірі 34%, додатково до вже існуючих 20%.
Китай закликає США скасувати тарифи та обіцяє контрзаходи
Фото: panthermedia/vostock-photo
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Китай закликав Сполучені Штати скасувати нові тарифи, введені проти країн-партнерів США, і попередив про контрзаходи для захисту своїх інтересів. Це стало відповіддю на оголошення президента Дональда Трампа про введення нових тарифів, які стосуються всіх міжнародних торгових партнерів Америки. Про це повідомляє Reuters.

Міністерство комерції Китаю у своїй заяві підкреслило, що дії США ігнорують досягнутий баланс інтересів в рамках багатосторонніх торгових переговорів і фактично намагаються перекласти вигоду міжнародної торгівлі на свою користь. «Китай категорично проти цього і вживатиме контрзаходів», — йдеться в офіційній заяві. Збільшення тарифів між двома найбільшими економіками світу може спровокувати торгову війну, що матиме серйозні наслідки для глобальних ланцюгів постачань.

Згідно з рішенням Трампа, Китай буде обкладений тарифом у розмірі 34%, додатково до вже існуючих 20%, що збільшує загальний розмір тарифів до 54%. Ці нові тарифи стосуватимуться майже всіх китайських товарів, що експортуються в США, і вступлять в силу з 9 квітня.

Крім цього, Трамп підписав указ, який закриває торгову лазівку, що дозволяла низьковартісним посилкам з Китаю та Гонконгу безмитно потрапляти в США. Він також наказав торговому представнику США оцінити, чи дотримується Китай зобов'язань, визначених в торговій угоді «Фаза 1», укладеній між країнами у 2020 році.

Як пише ведення, експерти вказують, що хоча ці тарифи можуть не завдати серйозної шкоди китайській економіці, вони, ймовірно, зменшать конкурентоспроможність деяких секторів і призведуть до відновлення дефляційних процесів. Водночас, Китай може активізувати свою торгівлю з іншими країнами, але жодна з них не може зрівнятися з розміром американського ринку, на якому китайські виробники продають товари на суму понад 400 мільярдів доларів на рік.

«Судово-юридична газета» публікувала повний список мит щодо всіх країн. 

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США Китай

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