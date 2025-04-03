На Одещині військовий зламав двері та чекав власника – що вирішив суд

Військового з Одещини оштрафували за незаконне проникнення в будинок.

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Військовослужбовець із села Мар'янівка, що у Ширяївському районі Одеської області, без дозволу господаря проник до чужого будинку. Чоловік зламав навісний замок на вхідних дверях за допомогою цеглини, після чого залишався всередині близько двох годин, очікуючи власника.

Господар будинку, виявивши непроханого гостя, звернувся до суду. Ананьївський районний суд Одеської області у справі №491/223/25 визнав військовослужбовця винним за ч.1 ст.162 Кримінального кодексу України (незаконне проникнення до житла).

Суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 020 гривень, який підсудний зобов’язаний сплатити протягом місяця.

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