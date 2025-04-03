В Одесской области военный взломал дверь и ждал владельца – что решил суд

Военного из Одесской области оштрафовали за незаконное проникновение в дом.

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Военнослужащий из села Марьяновка, что в Ширяевском районе Одесской области, без разрешения хозяина проник в чужой дом. Мужчина сломал навесной замок на входной двери с помощью кирпича, после чего оставался внутри около двух часов, ожидая владельца.

Хозяин дома, обнаружив незваного гостя, обратился в суд. Ананьевский районный суд Одесской области по делу №491/223/25 признал военнослужащего виновным по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Украины (незаконное проникновение в жилище).

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 020 гривен, который подсудимый обязан оплатить в течение месяца.

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