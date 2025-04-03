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3 апреля – какой сегодня праздник и главные события

09:15, 3 апреля 2025
3 апреля отмечают Международный день рекрутера.
3 апреля – какой сегодня праздник и главные события
Фото: objectiv.tv
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3 апреля отмечают несколько международных и профессиональных праздников, среди которых День рождения кофемолки, Международный день рекрутера, День рождения мобильного телефона, Всемирный день водных животных, Всемирный день вечеринки и Международный день обслуживания дорог.

Важные исторические события:

  • 1948 - Украина присоединилась к Уставу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
  • 1907 - Основан Университет Саскачевана (Канада).
  • 1910 - Впервые совершено восхождение на самую высокую вершину Северной Америки - Мак-Кинли (6193 м, Аляска).
  • 1933 - Самолет впервые перелетел через Эверест.
  • 1940 - Начало массовых расстрелов польских офицеров в Старобельске, Осташкове, Козельске (Катынская трагедия).
  • 1948 - Президент США Гарри Трумэн подписал Акт о предоставлении странам финансовой помощи, известный как «план Маршалла».
  • 1973 - Основана литературная премия имени Павла Тычины.
  • 1973 - Первый звонок по мобильному телефону: Мартин Купер (Motorola) позвонил конкурентам из Bell Labs.
  • 1987 - В штаб-квартире ВОЗ введен полный запрет на курение.
  • 1990 - Над Львовской ратушей впервые в областном центре Украины официально поднят сине-желтый флаг. Перед этим его освятили в соборе Святого Юра.
  • 1999 - НАТО нанесло первый воздушный удар по Белграду.
  • 2007 - Французский скоростной поезд TGV установил рекорд скорости для пассажирского транспорта - 574,8 км/ч.

Православная церковь чтит память преподобного Никиты Исповедника и мученицы Феодосии.

Выдающиеся личности, рожденные 3 апреля:

  • Денис Коренец (1875-1946) - украинский историк, географ, педагог, организатор экономического образования, деятель кооперативного движения (150 лет со дня рождения).
  • Виталий Газинский (1945-2019) - украинский дирижер, композитор, педагог (80 лет со дня рождения).

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свято

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