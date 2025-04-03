3 апреля – какой сегодня праздник и главные события

3 апреля отмечают Международный день рекрутера.

Фото: objectiv.tv

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3 апреля отмечают несколько международных и профессиональных праздников, среди которых День рождения кофемолки, Международный день рекрутера, День рождения мобильного телефона, Всемирный день водных животных, Всемирный день вечеринки и Международный день обслуживания дорог.

Важные исторические события:

1948 - Украина присоединилась к Уставу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

1907 - Основан Университет Саскачевана (Канада).

1910 - Впервые совершено восхождение на самую высокую вершину Северной Америки - Мак-Кинли (6193 м, Аляска).

1933 - Самолет впервые перелетел через Эверест.

1940 - Начало массовых расстрелов польских офицеров в Старобельске, Осташкове, Козельске (Катынская трагедия).

1948 - Президент США Гарри Трумэн подписал Акт о предоставлении странам финансовой помощи, известный как «план Маршалла».

1973 - Основана литературная премия имени Павла Тычины.

1973 - Первый звонок по мобильному телефону: Мартин Купер (Motorola) позвонил конкурентам из Bell Labs.

1987 - В штаб-квартире ВОЗ введен полный запрет на курение.

1990 - Над Львовской ратушей впервые в областном центре Украины официально поднят сине-желтый флаг. Перед этим его освятили в соборе Святого Юра.

1999 - НАТО нанесло первый воздушный удар по Белграду.

2007 - Французский скоростной поезд TGV установил рекорд скорости для пассажирского транспорта - 574,8 км/ч.

Православная церковь чтит память преподобного Никиты Исповедника и мученицы Феодосии.

Выдающиеся личности, рожденные 3 апреля:

Денис Коренец (1875-1946) - украинский историк, географ, педагог, организатор экономического образования, деятель кооперативного движения (150 лет со дня рождения).

Виталий Газинский (1945-2019) - украинский дирижер, композитор, педагог (80 лет со дня рождения).

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