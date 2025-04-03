Россия вне списка особых пошлин США – Белый дом объяснил решение

США вводят особые тарифы на импорт товаров, но Россию они обходят стороной.

Фото: foxnews

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Президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на импорт товаров из большинства стран мира, однако Россия не была включена в отдельный список стран с особыми пошлинами. Об этом сообщает Axios.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила, что исключение России связано с уже действующими санкциями, которые «делают невозможным любую значимую торговлю» между странами. В то же время, отмечает издание, США все же осуществляют торговые операции с Россией в больших объемах, чем с некоторыми странами, которые попали под новые тарифы.

В частности, ограничения распространяются даже на такие отдаленные территории, как Токелау (население 1 500 человек, зависимая территория Новой Зеландии) и Шпицберген (население 2 500 человек, под юрисдикцией Норвегии). В список также попали Маврикий и Бруней, несмотря на то, что их товарооборот с США меньше, чем с Россией.

Левитт добавила, что Куба, Беларусь и Северная Корея также не были включены в список, поскольку уже находятся под жесткими торговыми ограничениями.

Министр финансов США Скотт Бессент в комментарии Fox News отметил, что Россию и Беларусь не включили в список из-за санкций, которые фактически остановили торговлю США с этими странами.

По данным Axios, объем торговли между США и Россией сократился с примерно 35 млрд долларов в 2021 году до 3,5 млрд долларов в 2023-м из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп вводит «взаимные пошлины» для всех стран мира, а также индивидуальные тарифы для разных государств, которые добавятся к общей 10% пошлине. Кроме того, Трамп вводит 20% пошлину на импорт товаров из ЕС.

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