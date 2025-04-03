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Росія поза списком особливих мит США – Білий дім пояснив рішення

08:57, 3 квітня 2025
США запроваджують особливі тарифи на імпорт товарів, але Росію вони оминають.
Росія поза списком особливих мит США – Білий дім пояснив рішення
Фото: foxnews
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Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів на імпорт товарів із більшості країн світу, однак Росія не була включена до окремого списку країн з особливими митами. Про це повідомляє Axios.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт пояснила, що виключення Росії пов’язане з уже чинними санкціями, які «унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю» між країнами. Водночас, зазначає видання, США все ж здійснюють торговельні операції з Росією в більших обсягах, ніж із деякими країнами, які потрапили під нові тарифи.

Зокрема, обмеження поширюються навіть на такі віддалені території, як Токелау (населення 1 500 осіб, залежна територія Нової Зеландії) та Шпіцберген (населення 2 500 осіб, під юрисдикцією Норвегії). До списку також потрапили Маврикій та Бруней, попри те, що їхній товарообіг зі США є меншим, ніж із Росією.

Левітт додала, що Куба, Білорусь і Північна Корея також не були включені до списку, оскільки вже перебувають під жорсткими торговельними обмеженнями.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у коментарі Fox News зазначив, що Росію та Білорусь не включили до списку через санкції, які фактично зупинили торгівлю США з цими країнами.

За даними Axios, обсяг торгівлі між США та Росією скоротився з приблизно 35 млрд доларів у 2021 році до 3,5 млрд доларів у 2023-му через санкції, введені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп запроваджує «взаємні мита» для всіх країн світу, а також індивідуальні тарифи для різних держав, які додадуться до загального 10% мита. Крім того, Трамп вводить 20% мито на імпорт товарів з ЄС.

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США Дональд Трамп

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