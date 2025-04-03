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3 квітня – яке сьогодні свято та головні події

09:15, 3 квітня 2025
3 квітня відзначають Міжнародний день рекрутера.
3 квітня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: objectiv.tv
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3 квітня відзначають кілька міжнародних та професійних свят, серед яких День народження кавомолки, Міжнародний день рекрутера, День народження мобільного телефону, Всесвітній день водних тварин, Всесвітній день вечірки та Міжнародний день обслуговування доріг.

Важливі історичні події:

  • 1948 – Україна приєдналася до Статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
  • 1907 – Засновано Університет Саскачевану (Канада).
  • 1910 – Вперше здійснено сходження на найвищу вершину Північної Америки – Мак-Кінлі (6193 м, Аляска).
  • 1933 – Літак уперше перелетів через Еверест.
  • 1940 – Початок масових розстрілів польських офіцерів у Старобільську, Осташкові, Козельську (Катинська трагедія).
  • 1948 – Президент США Гаррі Трумен підписав Акт про надання країнам фінансової допомоги, відомий як «план Маршалла».
  • 1973 – Заснована літературна премія імені Павла Тичини.
  • 1973 – Перший дзвінок по мобільному телефону: Мартін Купер (Motorola) зателефонував конкурентам з Bell Labs.
  • 1987 – У штаб-квартирі ВООЗ запроваджена повна заборона на куріння.
  • 1990 – Над Львівською ратушею вперше в обласному центрі України офіційно піднято синьо-жовтий прапор. Перед цим його освятили у соборі Святого Юра.
  • 1999 – НАТО завдало першого повітряного удару по Белграду.
  • 2007 – Французький швидкісний поїзд TGV встановив рекорд швидкості для пасажирського транспорту – 574,8 км/год.

Православна церква вшановує пам’ять преподобного Микити Сповідника та мучениці Теодозії.

Видатні особистості, народжені 3 квітня:

  • Денис Коренець (1875–1946) – український історик, географ, педагог, організатор економічної освіти, діяч кооперативного руху (150 років від дня народження).
  • Віталій Газінський (1945–2019) – український диригент, композитор, педагог (80 років від дня народження).

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