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Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного держреєстру юросіб, фізичних осіб-підприємців — що треба знати

14:42, 3 квітня 2025
Виправлення помилки у відомостях Єдиного державного реєстру, допущеної не з вини суб’єкта державної реєстрації, здійснюється за плату, розмір якої встановлений Законом.
Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного держреєстру юросіб, фізичних осіб-підприємців — що треба знати
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Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції роз’яснило питання виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зазначається, що виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань врегульовано статтею 32 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Згідно частини 1 статті 32 Закону, у разі виявлення у відомостях Єдиного державного реєстру помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки), допущеної суб’єктом державної реєстрації, заявник письмово в паперовій або електронній формі повідомляє про це суб’єкта державної реєстрації, який перевіряє відповідність відомостей Єдиного державного реєстру інформації, що міститься в документах, що стали підставою для внесення цих відомостей.

Якщо факт невідповідності підтверджено, суб’єкт державної реєстрації безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення.

Виправлення помилки у відомостях Єдиного державного реєстру, допущеної не з вини суб’єкта державної реєстрації, здійснюється за плату, розмір якої встановлений цим Законом.

Відповідно до частини 2 статті 32 Закону, у разі виявлення суб’єктом державної реєстрації помилки, допущеної у відомостях Єдиного державного реєстру, він в одноденний строк безоплатно виправляє допущену помилку та письмово повідомляє про це заявника.

Пункт 3 статті 32 Закону, передбачає що виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах.

Також, виправлення помилок у відомостях Єдиного державного реєстру може здійснюватися на підставі судового рішення.

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мінюст Єдиний державний реєстр юридичних осіб

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