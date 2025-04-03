ВСП уволил в отставку судей Ольгу Смородинову и Валентину Семенюк

ВСП принял решение уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке.

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В четверг, 3 апреля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим основаниям. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП приняла решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Смородинову Ольгу Григорьевну — с должности судьи Хозяйственного суда Николаевской области;

Семенюк Валентину Васильевну — с должности судьи Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия уволил в связи с подачей заявлений об отставке: Ольгу Микитюк – с должности судьи Житомирского апелляционного суда и Светлану Китаеву – с должности судьи Хозяйственного суда Львовской области.

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