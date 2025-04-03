Чи може податковий борг може обмежити виїзд за кордон – роз’яснення ДПС

Якщо маєте мільйонний податковий борг, готуйтеся до суду та обмежень на виїзд.

Фото: rv.tax.gov.ua

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Українцям варто уважно ставитися до сплати податків, адже наявність податкового боргу може призвести до серйозних обмежень, зокрема заборони на виїзд за кордон. Про це повідомили фахівці Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

Згідно з роз’ясненням, якщо податковий борг юридичної особи або постійного представництва нерезидента перевищує 1 мільйон гривень і не сплачений протягом 240 календарних днів з моменту отримання податкової вимоги, контролюючий орган може звернутися до суду. У разі ухвалення відповідного рішення керівнику компанії-боржника можуть тимчасово обмежити право виїзду за межі України до повного погашення боргу.

Після отримання рішення суду контролюючий орган зобов’язаний:

повідомити про це Державну прикордонну службу в порядку обміну інформацією;

внести відповідні дані до Реєстру керівників платників податків-боржників.

Обмеження на виїзд припиняється у таких випадках:

повне погашення податкового боргу;

зміна керівника юридичної особи або постійного представництва нерезидента-боржника, про що є запис у Єдиному державному реєстрі;

початок судової процедури у справі про банкрутство боржника.

Таким чином, своєчасна сплата податків є важливою не лише для уникнення штрафних санкцій, а й для збереження можливості вільного пересування за межі країни.

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