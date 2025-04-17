В Чернигове судили мужчину военнослужащего за неявку по повестке в ТЦК

Повестку получил, а в ТЦК не пошел – суд в Чернигове вынес приговор.

Фото: Главком

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Деснянский районный суд Чернигова назначил два года испытательного срока местному жителю, который не явился в ТЦК после получения повестки. Приговор обнародован в Едином государственном реестре судебных решений по делу №750/1037/25.

По материалам суда, в январе 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. После этого он получил повестку, однако не прибыл в территориальный центр комплектования для дальнейшего направления в воинскую часть.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Суд учел обстоятельства - наличие у мужчины пожилых родителей на иждивении и то, что его жена уже проходит военную службу.

В итоге суд признал его виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва по мобилизации), но назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком.

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