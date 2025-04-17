У Чернігові судили чоловіка військовослужбовиці за неявку за повісткою до ТЦК

Повістку отримав, а до ТЦК не пішов – суд у Чернігові виніс вирок.

Фото: Главком

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Деснянський районний суд Чернігова призначив два роки іспитового терміну місцевому жителю, який не з’явився до ТЦК після отримання повістки. Вирок оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень у справі №750/1037/25.

За матеріалами суду, у січні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Після цього він отримав повістку, однак не прибув до територіального центру комплектування для подальшого направлення до військової частини.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Суд врахував обставини — наявність у чоловіка літніх батьків на утриманні та те, що його дружина вже проходить військову службу.

У підсумку суд визнав його винним за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову за мобілізацією), але призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі з випробувальним строком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.