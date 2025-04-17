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ВРП звільнила у відставку суддю Дніпропетровського райсуду Сергія Реброва

12:57, 17 квітня 2025
Сергій Ребров подав заяву про відставку.
ВРП звільнила у відставку суддю Дніпропетровського райсуду Сергія Реброва
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Вища рада правосуддя вирішила звільнити Сергія Реброва з посади судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Про рішення ВРП повідомила 17 квтіня.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку 7 суддів.

Також ми повідомляли, що ВККС рекомендує відрядити 16 суддів до інших судів.

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суддя відставка звільнення ВРП

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