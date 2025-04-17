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Поліція знайшла жінку, яка у Києві посеред вулиці відлупцювала дворічного хлопчика

18:46, 17 квітня 2025
Ювенальні поліцейські встановили жінку, яка чинила насильство щодо дворічного хлопчика – нею виявилася бабуся.
Поліція знайшла жінку, яка у Києві посеред вулиці відлупцювала дворічного хлопчика
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Як писала «Судово-юридична газета», у соціальних мережах оприлюднили відео, на якому було зафільмовано жінку, яка у Дніпровському районі Києва грубо поводилася з малолітньою дитиною, тягнула її за руку та в подальшому завдала декілька ударів.

Тоді за справу взялася поліція. Згодом там повідомили, що встановили особу порушниці – нею виявилась бабуся дитини – 54-річна місцева мешканка.

Під час спілкування з поліцейськими жінка заявила, що забрала онука з садочка, однак, коли вони йшли до дому, дитина почала вередувати. За її словами, вона силою тягнула хлопчика за руку та, не втримавши емоцій, декілька разів вдарила.

Відтак поліцейські склали на жінку адміністративний матеріал за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення — вчинення домашнього насильства.

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