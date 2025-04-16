У Києві жінка тягла за руку дитину, а потім побила — поліція шукає свідків інциденту

Поліція розпочала перевірку за фактом насильницьких дій щодо малолітньої дитини у Дніпровському районі столиці.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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У соціальних мережах було оприлюднено відео, на якому було зафільмовано жінку, яка у Дніпровському районі Києва грубо поводиться з малолітньою дитиною, тягне її за руку та в подальшому завдає декілька ударів.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту та його учасників.

«Шановні громадяни! Якщо ви стали свідком або вам відома інформація, яка стосується вказаної події, звертайтеся на спецлінію «102» або до Дніпровського управління поліції за номером телефону 063 445 80 67», - зазначили у поліції.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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