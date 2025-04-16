Верховний суд Великої Британії ухвалив, що трансгендери не можуть вважатися жінками

Суд ухвалив рішення, що поняття «жінка» та «стать» належать виключно до біологічної статі і не можуть застосовуватися до трансгендерних жінок.

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Верховний суд Британії постановив, що юридичне визначення поняття «жінка» виключає трансгендерних жінок. Про це повідомляє Politico.

Суд зробив висновок, що визначення жінки в законодавстві про рівність стосується «біологічної жінки та біологічної статі».

«Єдиноголосне рішення цього суду полягає в тому, що терміни «жінка» та «стать» у Законі про рівність 2010 року відносяться до біологічної жінки та біологічної статі», — заявив заступник голови Верховного суду Патрік Ходж.

Суд вирішував, чи захищені трансгендерні жінки, які мають сертифікат про визнання статі (GRC), що підтверджує юридичне визнання жіночої статі людини від дискримінації як жінки відповідно до Закону про рівність 2010 року.

Група активістів у Шотландії виступила із цим закликом у 2018 році, стверджуючи, що ці права мають захищати лише тих, кого визначили як жінок при народженні. Але шотландський уряд заявив, що трансгендерна жінка з GRC згідно із законом є жінкою і, отже, повинна мати такий самий правовий захист.

Ходж заявив, що якби трансгендерним жінкам з GRC були надані ті ж захищені характеристики, що й біологічним жінкам відповідно до Закону про рівність, вони мали б «більші права, ніж ті, у кого їх немає», пославшись на положення щодо вагітності та відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Суддя наполягав, що тлумачення судом Закону про рівність 2010 «не усуває захист трансгендерів», з документом GRC або без нього. Трансгендерна жінка може заявити про дискримінацію за ознакою зміни статі і тому, що її сприймають як жінку, додав Ходж.

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