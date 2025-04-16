Верховный суд Великобритании постановил, что трансгендеры не могут считаться женщинами

Суд вынес решение, что понятие «женщина» и «пол» относятся исключительно к биологическому полу и не могут применяться к трансгендерным женщинам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд Великобритании постановил, что юридическое определение понятия «женщина» исключает трансгендерных женщин. Об этом сообщает Politico.

Суд сделал вывод, что определение женщины в законодательстве о равенстве относится к «биологической женщине и биологическому полу».

«Единогласное решение этого суда заключается в том, что термины «женщина» и «пол» в Законе о равенстве 2010 года относятся к биологической женщине и биологическому полу», — заявил заместитель председателя Верховного суда Патрик Ходж, вынося свое решение.

Суд решал, защищены ли трансгендерные женщины, имеющие сертификат о признании пола (GRC), который подтверждает юридическое признание женского пола человека, от дискриминации как женщины в соответствии с Законом о равенстве 2010 года.

Группа активистов в Шотландии выступила с этим призывом в 2018 году, утверждая, что эти права должны защищать только тех, кого определили как женщин при рождении. Но шотландское правительство заявило, что трансгендерная женщина с GRC по закону является женщиной и, следовательно, должна иметь такую ​​же правовую защиту.

Ходж заявил, что если бы трансгендерным женщинам с GRC были предоставлены те же защищенные характеристики, что и биологическим женщинам в соответствии с Законом о равенстве, они обладали бы «большими правами, чем те, у кого их нет», сославшись на положения, касающиеся беременности и отпуска по беременности и родам.

Судья настаивал, что толкование судом Закона о равенстве 2010 года «не устраняет защиту трансгендеров», с документом GRC или без него. Трансгендерная женщина может заявить о дискриминации по признаку смены пола и потому, что «ее воспринимают как женщину», добавил Ходж.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.