В 2025 году общины уже получили более 100 новых школьных автобусов

Ивано-Франковщина лидирует в закупках школьного транспорта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2025 году государство выделило 1,6 млрд грн на закупку более 600 автобусов для общин. На сегодня уже приобретено 110 автобусов, сообщает Министерство образования и науки Украины.

Закупки происходят через государственную систему Prozorro Market - это позволяет осуществлять их быстро, прозрачно и с соблюдением технических требований.

Больше всего автобусов пока приобрела Ивано-Франковская область - 40 единиц. Область использовала более 85% полученной субвенции.

Школьные автобусы - часть инфраструктурного направления МОН. Они обеспечивают:

- подвоз учеников из сел в опорные школы;

- транспортное сообщение с профильными лицеями в рамках реформы старшей школы;

- доступ к учебным заведениям с укрытиями - что особенно важно для детей с прифронтовых территорий.

В Министерстве отмечают, что обеспечение транспорта для учащихся является одним из ключевых элементов обеспечения стабильного доступа к очному образованию, независимо от условий безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.