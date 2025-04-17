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В 2025 году общины уже получили более 100 новых школьных автобусов

08:57, 17 апреля 2025
Ивано-Франковщина лидирует в закупках школьного транспорта.
В 2025 году общины уже получили более 100 новых школьных автобусов
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В 2025 году государство выделило 1,6 млрд грн на закупку более 600 автобусов для общин. На сегодня уже приобретено 110 автобусов, сообщает Министерство образования и науки Украины.

Закупки происходят через государственную систему Prozorro Market - это позволяет осуществлять их быстро, прозрачно и с соблюдением технических требований.

Больше всего автобусов пока приобрела Ивано-Франковская область - 40 единиц. Область использовала более 85% полученной субвенции.

Школьные автобусы - часть инфраструктурного направления МОН. Они обеспечивают:

- подвоз учеников из сел в опорные школы;

- транспортное сообщение с профильными лицеями в рамках реформы старшей школы;

- доступ к учебным заведениям с укрытиями - что особенно важно для детей с прифронтовых территорий.

В Министерстве отмечают, что обеспечение транспорта для учащихся является одним из ключевых элементов обеспечения стабильного доступа к очному образованию, независимо от условий безопасности.

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МОН Украины школа транспорт

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