В 2025 році громади вже отримали понад 100 нових шкільних автобусів

Івано-Франківщина лідирує в закупівлях шкільного транспорту.

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У 2025 році держава виділила 1,6 млрд грн на закупівлю понад 600 автобусів для громад. На сьогодні вже придбано 110 автобусів, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Закупівлі відбуваються через державну систему Prozorro Market — це дозволяє здійснювати їх швидко, прозоро та з дотриманням технічних вимог.

Найбільше автобусів наразі придбала Івано-Франківська область — 40 одиниць. Область використала понад 85% отриманої субвенції.

Шкільні автобуси — частина інфраструктурного напрямку МОН. Вони забезпечують:

підвезення учнів із сіл до опорних шкіл;

транспортне сполучення з профільними ліцеями в межах реформи старшої школи;

доступ до закладів освіти з укриттями — що особливо важливо для дітей із прифронтових територій.

У Міністерстві зазначають, що забезпечення транспорту для учнів є одним із ключових елементів гарантування стабільного доступу до очної освіти, незалежно від умов безпеки.

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