В Киеве женщина тащила за руку ребенка, а потом избила — полиция ищет свидетелей инцидента

Полиция начала проверку по факту насильственных действий в отношении малолетнего ребенка в Днепровском районе столицы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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В социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлена женщина, которая в Днепровском районе Киева грубо обращается с малолетним ребенком, тащит его за руку и впоследствии наносит несколько ударов.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, в настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и его участников.

«Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелем или вам известна информация, касающаяся указанного события, обращайтесь на спецлинию «102» или в Днепровское управление полиции по номеру телефона 063 445 80 67», — сообщили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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