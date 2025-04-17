На платформе Prozorro провели первые аукционы по закупке украинской рыбы для ВСУ

На платформе Prozorro провели первые аукционы по поставке рыбной продукции для обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины. Аукцион, объявленный Государственным оператором тыла, состоялся в рамках обновленной модели поставок 3PL.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.
На аукцион было выставлено четыре лота.
Как указано, в 2024 году в Украине было закуплено иностранной рыбы на более чем 1 миллиард долларов, однако отечественные производители готовы закрывать государственные заказы украинской рыбой.
«Мы видим реальный потенциал нашей рыбной отрасли — и будем его развивать», — подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.
Вся рыба будет поставлена для обеспечения военнослужащих ВСУ, которые служат в Киеве и Киевской области.
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