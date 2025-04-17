На платформе Prozorro провели первые аукционы по закупке украинской рыбы для ВСУ

Вся рыба будет поставлена для обеспечения военнослужащих ВСУ, которые служат в Киеве и Киевской области.

Источник фото: Pixabay

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На платформе Prozorro провели первые аукционы по поставке рыбной продукции для обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины. Аукцион, объявленный Государственным оператором тыла, состоялся в рамках обновленной модели поставок 3PL.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

На аукцион было выставлено четыре лота.

Лот №1 «Сайда, треска» — аукцион не состоялся, не подал заявку ни один участник.

Лот №2 «Толстолоб» (26 880,00 грн) подали заявки 2 участника, победитель — ПП «Посейдон плюс» (26 308,78 грн).

Лот №3 «Карп» (70 400,00 грн) подали заявки 3 участника. Победитель — ПП «Посейдон Плюс» (66 400,00 грн).

Лот №4 «Форель» (693 268,80 грн). Победитель — ООО «Фишман Трейдинг» (663 768,00 грн). Был только один участник.

Как указано, в 2024 году в Украине было закуплено иностранной рыбы на более чем 1 миллиард долларов, однако отечественные производители готовы закрывать государственные заказы украинской рыбой.

«Мы видим реальный потенциал нашей рыбной отрасли — и будем его развивать», — подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Вся рыба будет поставлена для обеспечения военнослужащих ВСУ, которые служат в Киеве и Киевской области.

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