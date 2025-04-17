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НАЗК виявило порушення на 34,8 млн у деклараціях ексочільниці МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи

13:02, 17 квітня 2025
Тетяна Крупа з чоловіком вивели за кордон понад 38 млн без підтвердження джерел.
НАЗК виявило порушення на 34,8 млн у деклараціях ексочільниці МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи
Фото: Главком
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення на понад 34,8 млн гривень у деклараціях Тетяни Крупи — колишньої очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії та депутатки Хмельницької облради. Про це повідомили в пресслужбі агентства.

Згідно з результатами повної перевірки декларації за 2022 рік, були встановлені ознаки незаконного збагачення та декларування недостовірних відомостей на суму понад 16,5 млн грн. Як зазначає НАЗК, Тетяна Крупа та її чоловік упродовж 2022 року вивезли за кордон понад 38 млн грн у різних валютах, з яких 16,4 млн грн — без підтвердження джерела походження. Ці кошти також не були зазначені в декларації.

На підставі нових обставин НАЗК розпочало повторну перевірку декларації за 2023 рік. У ході перевірки виявлено, що декларантка не вказала грошові активи на суму 18 млн грн, право на які мав її чоловік. Також були встановлені факти неподання інформації про кошти, вилучені під час досудового розслідування, походження яких не підтверджено. Загальна сума недостовірних відомостей за 2023 рік — понад 18,3 млн грн.

Крім того, під час перевірок з’ясувалося, що чоловік декларантки володів криптовалютою, яку вона не задекларувала.

Обґрунтовані висновки щодо виявлених порушень передані до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Нагадаємо, наприкінці 2024 року НАЗК вже розпочинало повторну перевірку декларацій Тетяни Крупи. Тоді під час обшуків, проведених Державним бюро розслідувань, у неї було виявлено майже 6 млн доларів США готівкою.

Згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, поки її вину не доведе суд.

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декларація НАЗК МСЕК

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