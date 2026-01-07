  1. В Украине

Новые правила для ГМО в Украине: маркировка, проверки и оценка рисков

14:51, 7 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Как закон о ГМО повлияет на безопасность продуктов с сентября 2026 года.
Новые правила для ГМО в Украине: маркировка, проверки и оценка рисков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Использование генетически модифицированных организмов в Украине становится более безопасным и прозрачным. Верховная Рада напомнила о принятии евроинтеграционного закона № 3339-IX, который обновляет правила генно-инженерной деятельности и заменяет устаревшее законодательство 2007 года.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ вводит комплексную систему государственного контроля — от лабораторных исследований до промышленного использования ГМО.

В частности, предусмотрено создание открытых государственных реестров, обязательная маркировка продукции с ГМО и оценка рисков для здоровья людей и окружающей среды.

Отдельный акцент сделан на гармонизации: методики оценки рисков и лабораторные процедуры приведены в соответствие с нормами Европейского Союза.

Основная часть положений закона вступает в силу в сентябре этого года.

Как сообщалось ранее, в Украине создадут государственный реестр генетически модифицированных организмов. Кабмин утвердил порядок ведения реестра ГМО, за который будет отвечать Минагрополитики.

Постановление Кабмина вступит в силу одновременно с законом от 23 августа 2023 года № 3339-IX «О государственном регулировании генно-инженерной деятельности и государственном контроле за размещением на рынке генетически модифицированных организмов и продукции», то есть в сентябре 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

закон продукты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
190 тысяч гривен на стоматологию: что предлагают изменить для ветеранов и освобожденных из плена

В Верховной Раде предлагают расширить стоматологическую помощь.

Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]