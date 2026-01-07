Новые правила для ГМО в Украине: маркировка, проверки и оценка рисков

Как закон о ГМО повлияет на безопасность продуктов с сентября 2026 года.

Использование генетически модифицированных организмов в Украине становится более безопасным и прозрачным. Верховная Рада напомнила о принятии евроинтеграционного закона № 3339-IX, который обновляет правила генно-инженерной деятельности и заменяет устаревшее законодательство 2007 года.

Документ вводит комплексную систему государственного контроля — от лабораторных исследований до промышленного использования ГМО.

В частности, предусмотрено создание открытых государственных реестров, обязательная маркировка продукции с ГМО и оценка рисков для здоровья людей и окружающей среды.

Отдельный акцент сделан на гармонизации: методики оценки рисков и лабораторные процедуры приведены в соответствие с нормами Европейского Союза.

Основная часть положений закона вступает в силу в сентябре этого года.

Как сообщалось ранее, в Украине создадут государственный реестр генетически модифицированных организмов. Кабмин утвердил порядок ведения реестра ГМО, за который будет отвечать Минагрополитики.

Постановление Кабмина вступит в силу одновременно с законом от 23 августа 2023 года № 3339-IX «О государственном регулировании генно-инженерной деятельности и государственном контроле за размещением на рынке генетически модифицированных организмов и продукции», то есть в сентябре 2026 года.

