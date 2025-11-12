  1. В Україні

Раді рекомендують прийняти у другому читанні законопроект про підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2026 році

13:59, 12 листопада 2025
Данило Гетманцев повідомив, що Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Раді ухвалити законопроект, який передбачає підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% у 2026 році.
Фото: Данило Гетманцев
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроект N14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев. 

Він підкреслив, що норми законопроекту, якими передбачено підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% у 2026 році, залишилися такими самими, як і після першого читання.

Водночас під час підготовки документа до другого читання було враховано низку нових пропозицій, зокрема:

  • відтермінування запровадження е-акцизу до 1 листопада 2026 року;
  • звільнення банків від виконання обов'язків податкового агента у разі банкрутства фізичних осіб;
  • продовження до 1 січня 2027 року пільг з ПДВ по енергетиці;
  • продовження до 1 січня 2027 року пільг з ПДВ для БПЛА, тепловізорів, антидронових рушниць тощо;
  • вдосконалення умов перебування платників податків у межах Території високого рівня податкової довіри (Клуб білого бізнесу);
  • скасування єдиного податку для охоронної діяльності;
  • скасування обов'язку нарахування компенсуючих зобов'язань з ПДВ у разі здійснення операцій, звільнених від оподаткування на підставі пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПК;
  • деякі зміни до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Нагадаємо «Судово-юридична газета» повідомляла, що Рада підтримала в першому читанні законопроект 14097 про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році. Законопроект пропонує на 2026 рік тимчасово встановити для банків ставку податку на прибуток у розмірі 50%, а також заборонити зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

