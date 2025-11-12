Раді рекомендують прийняти у другому читанні законопроект про підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2026 році

Данило Гетманцев повідомив, що Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Раді ухвалити законопроект, який передбачає підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% у 2026 році.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроект N14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Він підкреслив, що норми законопроекту, якими передбачено підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% у 2026 році, залишилися такими самими, як і після першого читання.

Водночас під час підготовки документа до другого читання було враховано низку нових пропозицій, зокрема:

відтермінування запровадження е-акцизу до 1 листопада 2026 року;

звільнення банків від виконання обов'язків податкового агента у разі банкрутства фізичних осіб;

продовження до 1 січня 2027 року пільг з ПДВ по енергетиці;

продовження до 1 січня 2027 року пільг з ПДВ для БПЛА, тепловізорів, антидронових рушниць тощо;

вдосконалення умов перебування платників податків у межах Території високого рівня податкової довіри (Клуб білого бізнесу);

скасування єдиного податку для охоронної діяльності;

скасування обов'язку нарахування компенсуючих зобов'язань з ПДВ у разі здійснення операцій, звільнених від оподаткування на підставі пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПК;

деякі зміни до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Нагадаємо «Судово-юридична газета» повідомляла, що Рада підтримала в першому читанні законопроект 14097 про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році. Законопроект пропонує на 2026 рік тимчасово встановити для банків ставку податку на прибуток у розмірі 50%, а також заборонити зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

