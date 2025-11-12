Раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект о повышении налога на прибыль банков до 50% в 2026 году
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году. Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев.
Он подчеркнул, что положения законопроекта, предусматривающие повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% в 2026 году, остались такими же, как и после первого чтения.
В то же время при подготовке документа ко второму чтению была учтена ряд новых предложений, в частности:
- отсрочка введения е-акциза до 1 ноября 2026 года;
- освобождение банков от выполнения обязанностей налогового агента в случае банкротства физических лиц;
- продление до 1 января 2027 года льгот по НДС в энергетике;
- продление до 1 января 2027 года льгот по НДС для БПЛА, тепловизоров, антидроновых ружей и т. п.;
- совершенствование условий пребывания налогоплательщиков в пределах Территории высокого уровня налогового доверия (Клуб белого бизнеса);
- отмена единого налога для охранной деятельности;
- отмена обязанности начисления компенсирующих обязательств по НДС в случае осуществления операций, освобождённых от налогообложения на основании подп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса;
- некоторые изменения в Закон Украины «Об аудите финансовой отчётности и аудиторской деятельности».
Напомним, «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Рада поддержала в первом чтении законопроект №14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году. Законопроект предлагает на 2026 год временно установить для банков ставку налога на прибыль в размере 50%, а также запретить уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.
