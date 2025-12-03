Рада приняла закон о повышении налога на прибыль банков до 50% в 2026 году
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект 14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году.
Закон предусматривает, что в 2026 году банки будут уплачивать налог на прибыль по повышенной ставке — 50%, без возможности уменьшать налогооблагаемую прибыль на убытки прошлых лет.
Цель инициативы — обеспечить стабильное наполнение государственного бюджета в условиях военного положения и роста потребностей сектора безопасности и обороны.
Такой подход позволяет сбалансировать бюджет и одновременно сохранить предсказуемость налоговой политики.
Ранее сообщалось, что налоговый комитет поддержал продление льгот по импорту энергетического оборудования на 2026 год. Соответствующая норма была поддержана как правка к законопроекту 14097.
