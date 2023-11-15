За лоббистскую деятельность без регистрации будут наказывать штрафом в 5100 грн, а общественные организации не будут иметь статус лоббистов, - проект НАПК

НАПК разработало законопроект о лоббировании, но он не предусматривает статуса лоббистов для общественных активистов.

Как известно, Еврокомиссия в своем Отчете по поводу возможности начать переговоры о вступлении Украины в ЕС от 8 ноября указала, что ожидает от нашего государства принятия закона, регулирующего лоббирование по европейским стандартам как часть антиолигархического плана действий. При этом глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 19 октября анонсировал внесение законопроекта о лоббировании, согласно которому «общественные организации и физические лица должны будут предоставить в НАПК информацию о своих донорах и объеме финансирования».

НАПК данный законопроект подготовило. Впрочем, предупреждая вопрос от гражданских активистов, подчеркнуло, что общественные организации лоббистами не станут.

«Нет, проект Закона Украины «О добропорядочном лоббировании и адвокации в Украине» предусматривает отдельный статус для общественных организаций, оказывающих влияние на субъектов нормотворчества без цели получения прибыли и без заключения лоббистского контакта, за счет грантового финансирования. Они получат статус субъекта адвокации», - отметили в НАПК.

На вопрос, смогут ли общественные организации адвокатировать принятие законов и других нормативных актов, в НАПК ответили, что «смогут», и в целом «в работе общественных организаций ничего не изменится, кроме того, что данные и отчеты, которые сейчас размещены на них сайтах, будут в Реестре прозрачности».

«В этом реестре будут размещаться данные о лоббистах и субъектах адвокации. Реестр будет соответствовать аналогичному, действующему в Европарламенте, Совете Европы, Европейской комиссии. 35% субъектов, зарегистрированных в последнем, составляют общественные организации», - подчеркнули в НАПК.

Итак, в НАПК разработали и пока проводят консультации по законопроектам «О добросовестном лоббировании и адвокации в Украине» и «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по нарушению законодательства в сфере осуществления лоббирования и адвокации».

В частности, КУоАП предлагается дополнить статьей 172-9-3, согласно которой осуществление лоббирования и адвокации без регистрации в порядке, установленном законодательством, будет влечь наложение штрафа в размере 5 100 грн.

За эти же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения будет штраф в размере 17 000 грн.

За непредоставление или несвоевременное предоставление отчета субъектом лоббирования и субъектом адвокации будет грозить штраф 1700 грн.

Автор: Наталья Мамченко

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