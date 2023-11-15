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За лобістську діяльність без реєстрації каратимуть штрафом у 5100 грн, а громадські організації не матимуть статусу лобістів, - проект НАЗК

НАЗК розробило законопроект про лобіювання, але він не передбачає статусу лобістів для громадських активістів.

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За лобістську діяльність без реєстрації каратимуть штрафом у 5100 грн, а громадські організації не матимуть статусу лобістів, - проект НАЗК

09:21, 15 листопада 2023
НАЗК розробило законопроект про лобіювання, але він не передбачає статусу лобістів для громадських активістів.
За лобістську діяльність без реєстрації каратимуть штрафом у 5100 грн, а громадські організації не матимуть статусу лобістів, - проект НАЗК
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Як відомо, Єврокомісія у своєму Звіті щодо можливості почати переговори про вступ України до ЄС від 8 листопада вказала, що очікує від нашої держави ухвалення закону, який регулює лобіювання за європейськими стандартами як частину антиолігархічного плану дій. При цьому глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 19 жовтня анонсував внесення законопроекту про лобіювання, за яким «громадські організації та фізичні особи повинні будуть подати до НАЗК інформацію про своїх донорів та об’єм фінансування».

НАЗК даний законопроект підготувало. Втім, попереджаючи питання від громадських активістів, підкреслило, що громадські організації лобістами не стануть.

«Ні, проект Закону України «Про доброчесне лобіювання та адвокацію в Україні» передбачає окремий статус для громадських організацій, які здійснюють вплив на суб’єктів нормотворчості без мети отримання прибутку та без укладення лобіського контакту, за рахунок грантового фінансування. Вони отримають статус суб’єкта адвокації», - зазначили у НАЗК.

На питання, чи зможуть громадські організації адвокатувати прийняття законів та інших нормативних актів, у НАЗК відповіли, що «зможуть», і у цілому, «у роботі громадських організацій нічого не зміниться, крім того, що дані та звіти, які зараз розміщені на їх сайтах, будуть в Реєстрі прозорості».

«У цьому реєстрі розміщуватимуться дані про лобістів та субʼєктів адвокації. Реєстр відповідатиме аналогічному, який діє в Європарламенті, Раді Європи, Європейській комісії. 35% субʼєктів зареєстрованих у останньому складають громадські організації», - підкреслили у НАЗК.

Отже, у НАЗК розробили та поки що проводять консультації стосовно законопроектів «Про доброчесне лобіювання та адвокацію в Україні» та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в сфері здійснення лобіювання та адвокації».

Зокрема, КУпАП пропонується доповнити статтею 172-9-3, за якою здійснення лобіювання та адвокації без реєстрації в порядку, встановленому законодавством, буде тягнути за собою накладення штрафу у розмірі 5 100 грн.

За ці ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, буде штраф у розмірі 17 000 грн.

За неподання або несвоєчасне подання звіту суб’єктом лобіювання та суб’єктом адвокації буде загрожувати штраф 1700 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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