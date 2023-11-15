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У Приморському райсуді Одеси необхідно покінчити з проявами корупції — Вища рада правосуддя

У вилученому НАБУ телефоні судді Іллі Лонського знайшли листування щодо його спроб «вирішити питання» з іншими суддями Приморського суду.

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У Приморському райсуді Одеси необхідно покінчити з проявами корупції — Вища рада правосуддя

08:40, 15 листопада 2023
У вилученому НАБУ телефоні судді Іллі Лонського знайшли листування щодо його спроб «вирішити питання» з іншими суддями Приморського суду.
У Приморському райсуді Одеси необхідно покінчити з проявами корупції — Вища рада правосуддя
Джерело фото: ВРП
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Вища рада правосуддя вперше у своїй практиці вирішила безпосередньо звернутися до конкретного суду, а також до інших судів з приводу корупційних діянь в окремому суді.

На засіданні 14 листопада Вища рада правосуддя ухвалила публічну заяву про наявність корупційних правопорушень в діяльності Приморського районного суду міста Одеси.

Як розповів під час засідання член ВРП Роман Маселко, під час розслідування кримінального провадження щодо судді Приморського райсуду Одеси Іллі Лонського та адвоката Євгена Берестового, детективи НАБУ не тільки зафіксували розмови, але й отримали доступ до телефону судді та його відповідним перепискам.

З них випливає, що Ілля Лонський обговорював з Євгеном Берестовим майбутні розміри неправомірної вигоди за «вирішення» судових справ, які знаходилися в провадженні інших суддів Приморського райсуду. Також зафіксовано, як Ілля Лонський розповів про те, що він отримав «замовлення» від низки інших суддів Приморського райсуду Одеси, із зазначенням їх прізвищ, про можливість «вирішення» справ, що знаходилися у них в провадженні.

Втім, як зазначив Роман Маселко, наразі все ж не встановлено, що такий вплив Іллі Лонського на інших суддів Приморського райсуду в реальності мав місце.

Однак Рада правосуддя все же вирішила затвердити та розіслати в усі суди заяву що неприпустимості діянь, які дискредитують посаду судді та підривають авторитет правосуддя.

Наводимо текст заяви:

«Вища рада правосуддя вчергове наголошує, що будь-які прояви корупції в судах є неприпустимими, завдають істотної шкоди авторитету правосуддя та мають призводити до невідворотності покарання усіх винних.

Суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону та верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду. Суддя не має права використовувати своє становище в особистих інтересах чи в інтересах інших осіб та неповинен дозволяти цього іншим.

Окремо наголошуємо на обов’язку кожного судді не лише самому не допускати протиправних дій, але й протидіяти відомим їм явищам корупції, проявам корупції з боку колег, сприяти формуванню загальної культури нетерпимості до корупції та невідворотності покарання за корупційні дії та протиправне втручання в правосуддя.

Судді повинні уникати позапроцесуального обговорення конкретної справи з учасниками процесів та іншими особами, не допускати будь-яких дій, які можуть розцінюватися, як вплив на прийняття рішення у чиїхось інтересах.

У разі виявлення протиправного впливу інших осіб, а особливо керівників судів та суддів на здійснення правосуддя, суддя зобов’язаний не піддаватися такому впливу, вжити рішучих заходів для його припинення та повідомити про це у відповідний правоохоронний орган, Вищу раду правосуддя та Генеральному прокурору.

Нагадуємо, що відповідно до висновку КРЄС № 21 про запобігання корупції серед суддів, кожен суддя несе особисту відповідальність не лише за свою поведінку, але й за поведінку судової влади в цілому.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається не винуватою у вчинені злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запропонувати Приморському районному суду міста Одеси на зборах суддів обговорити вказані в цьому рішенні обставини, виявлені у зв’язку із кримінальним провадженням щодо ЛОНСЬКОГО І.В., та питання належної реакції на будь-які прояви протиправного впливу суддів на їхніх колег, про результати обговорення та вжиті заходи повідомити Вищу раду правосуддя.

Копію публічної заяви направити усім судам».

«За» ухвалення відповідного звернення 14 листопада проголосували 14 членів ВРП, «проти» – 1.

Нагадаємо, що 4 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили судді Приморського районного суду Одеси Іллі Лонському про підозру у замаху на надання неправомірної вигоди іншій судді цього ж суду Анжеліки Русєвої за ухвалення позитивного рішення в справі щодо адміністративного правопорушення за ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння), а також заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману.

Кошти у розмірі $1 тис., отримані від адвоката Євгена Берестового, за даними слідства, Ілля Лонський, у червні 2023 року мав передати судді А. Русєвої. Також $250 Ілля Лонський залишив собі за «посередницькі послуги».

10 серпня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання Іллі Лонського під вартою.

14 серпня ВАКС заарештував Іллю Лонського із можливістю внесення застави у розмірі 805,2 тис. гривень.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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