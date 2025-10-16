Государство будет видеть данные о месте жительства и движении средств на счетах граждан, которые предоставляют услуги или продают вещи через онлайн-платформы

Верховная Рада уже на следующей неделе может принять за основу законопроект 14025, который предусматривает не только налогообложение для лиц, систематически продающих вещи, предоставляющих бытовые услуги, сдающих недвижимость в аренду как в Украине, так и за рубежом и т. п. через онлайн-платформы, но и раскрытие банками информации, составляющей банковскую тайну, налоговой службе в отношении подотчетных продавцов.
Также государство получит от цифровых платформ персональные данные лиц, систематически получающих заработки через онлайн-платформы, в частности, об их месте жительства. Для тех, кто сдает недвижимость в аренду – данные о ее местонахождении.
Как отметило Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, предложенный Кабмином объем отчетности операторами платформ, возложение на подотчетного и квалифицированного операторов платформы функций налогового агента содержат риски закрытия доступа к соответствующим платформам для резидентов Украины, что может негативно сказаться на развитии национальной экономики.
Так, в закон «О банках и банковской деятельности» внесут дополнения, согласно которым информация, составляющая банковскую тайну, раскрывается банками по запросу Государственной налоговой службы относительно операций по текущим счетам подотчетных продавцов. А именно, сведения об операциях зачисления средств на текущие счета, назначение платежа, идентификационные данные и номер текущего счета – в случае проведения сверки данных относительно суммы доходов от осуществления отчетной деятельности, полученной таким физическим лицом.
Подотчетным продавцом является пользователь платформы (физическое лицо или организация), который зарегистрирован на платформе, и осуществляет отчетную деятельность (хотя бы одну операцию) в течение отчетного периода, или которому выплачивается или зачисляется вознаграждение.
Отчетная деятельность — любой из следующих видов деятельности, осуществляемый продавцом через платформу за вознаграждение:
Личной является услуга, которая предоставляется в течение определенного времени или по заданию пользователя платформы одним или несколькими лицами, действующими самостоятельно или от имени организации, и она может предоставляться или выполняться фактически или онлайн.
Подотчетными продавцами будут считаться не только украинцы, которые осуществляют такую деятельность в Украине, но и те, кто предоставляет в аренду недвижимое имущество, расположенное в странах, являющихся сторонами Многостороннего соглашения DPI, или другого соглашения.
То есть, и те, кто сдает в аренду квартиры или дома в странах ЕС и некоторых других.
Сбор и передача данных о гражданах
Подотчетный оператор платформы должен применять меры должной комплексной проверки для подотчетных продавцов, а именно:
Подотчетный оператор платформы обязан устанавливать и включать в отчет о доходах подотчетных продавцов следующие данные относительно подотчетного продавца, который является физическим лицом:
Относительно продавца, осуществляющего отчетную деятельность по предоставлению в аренду недвижимости, подотчетный оператор платформы устанавливает адрес каждой единицы объявления объекта недвижимости.
Подотчетные операторы платформы обязаны ежегодно до 31 января подавать в Налоговую службу отчет о доходах подотчетных продавцов. Отчетным периодом считается предыдущий календарный год.
В отчете о доходах подотчетных продавцов, который подается для целей выполнения требований Многостороннего соглашения DPI, или другого квалифицированного соглашения компетентных органов, являющегося действующим, подотчетный оператор платформы предоставляет информацию обо всех подотчетных продавцах за отчетный период в следующем объеме.
Относительно каждого подотчетного продавца:
Относительно каждого подотчетного продавца, который осуществлял отчетную деятельность по предоставлению в аренду недвижимого имущества, должна быть подана вся вышеуказанная информация, а также:
При этом подотчетные операторы платформы обязаны хранить все документы, предоставленные продавцами, не менее 1825 дней со дня, следующего за предельным сроком подачи отчета.
Раскрытие банковской тайны – включая данные контрагентов
Изменениями предусмотрено, что при открытии текущего счета подотчетного продавца плательщик налога обязан предоставить банку согласие на раскрытие банком информации, содержащей банковскую тайну, в частности информацию относительно операций по текущим счетам подотчетных продавцов, а именно сведения на определенную дату или за определенный период времени операции о зачислении средств на счета, назначение платежа, идентификационные данные или регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия (при наличии) и номер паспорта и номер счета контрагента, по запросу контролирующего органа.
Предлагается добавить норму, согласно которой Налоговая служба будет иметь право получать бесплатно от банков информацию относительно операций по текущим счетам подотчетных продавцов, а именно сведения на определенную дату или за определенный период времени о:
Банки, другие финансовые учреждения, небанковские поставщики платежных услуг, эмитенты электронных денег обязаны отправить сообщение об открытии или закрытии текущего счета физического лица — подотчетного продавца.
Для запросов о предоставлении банками информации относительно текущих счетов подотчетных продавцов не требуется решение суда.
Ответственность для граждан, банков и цифровых платформ
Законопроект предусматривает ответственность за невыполнение указанных требований.
Также будут штрафы, если цифровая платформа передает неполные данные, например, не указывает действительное место жительства продавца. Штрафы будут предусмотрены, если платформа удалит документы с персональными данными подотчетных продавцов раньше, чем нужно.
Сейчас законопроект предусматривает, что если физическое лицо — подотчетный продавец в течение отчетного периода (календарного года) осуществило не более трех продаж товаров через платформу на общую сумму, не превышающую эквивалент 2 000 евро за календарный год по официальному курсу гривны относительно евро, такое лицо имеет право не открывать текущий счет в банке для осуществления отчетной деятельности, а использовать имеющиеся текущие счета в банке, открытые для собственных нужд. Впрочем, такое лицо все равно обязано сообщить о номере (реквизитах) такого счета подотчетному оператору платформы или квалифицированному оператору платформы, который является налоговым агентом.
Следует отметить, что Кабмин уже заложил в законопроект 14000 о государственном бюджете на 2026 год доходы от принятия этого закона. Также принятие этого закона было предусмотрено в Меморандуме с МВФ.
Автор: Наталя Мамченко
