Государство будет видеть данные о месте жительства и движении средств на счетах граждан, которые предоставляют услуги или продают вещи через онлайн-платформы

Банки по запросу Налоговой службы будут раскрывать данные об операциях по счетам подотчетных продавцов, а цифровые платформы должны будут передавать данные об их месте жительства.

Верховная Рада уже на следующей неделе может принять за основу законопроект 14025, который предусматривает не только налогообложение для лиц, систематически продающих вещи, предоставляющих бытовые услуги, сдающих недвижимость в аренду как в Украине, так и за рубежом и т. п. через онлайн-платформы, но и раскрытие банками информации, составляющей банковскую тайну, налоговой службе в отношении подотчетных продавцов.

Также государство получит от цифровых платформ персональные данные лиц, систематически получающих заработки через онлайн-платформы, в частности, об их месте жительства. Для тех, кто сдает недвижимость в аренду – данные о ее местонахождении.

Как отметило Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, предложенный Кабмином объем отчетности операторами платформ, возложение на подотчетного и квалифицированного операторов платформы функций налогового агента содержат риски закрытия доступа к соответствующим платформам для резидентов Украины, что может негативно сказаться на развитии национальной экономики.

Так, в закон «О банках и банковской деятельности» внесут дополнения, согласно которым информация, составляющая банковскую тайну, раскрывается банками по запросу Государственной налоговой службы относительно операций по текущим счетам подотчетных продавцов. А именно, сведения об операциях зачисления средств на текущие счета, назначение платежа, идентификационные данные и номер текущего счета – в случае проведения сверки данных относительно суммы доходов от осуществления отчетной деятельности, полученной таким физическим лицом.

Подотчетным продавцом является пользователь платформы (физическое лицо или организация), который зарегистрирован на платформе, и осуществляет отчетную деятельность (хотя бы одну операцию) в течение отчетного периода, или которому выплачивается или зачисляется вознаграждение.

Отчетная деятельность — любой из следующих видов деятельности, осуществляемый продавцом через платформу за вознаграждение:

предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и мест для парковки;

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

Личной является услуга, которая предоставляется в течение определенного времени или по заданию пользователя платформы одним или несколькими лицами, действующими самостоятельно или от имени организации, и она может предоставляться или выполняться фактически или онлайн.

Подотчетными продавцами будут считаться не только украинцы, которые осуществляют такую деятельность в Украине, но и те, кто предоставляет в аренду недвижимое имущество, расположенное в странах, являющихся сторонами Многостороннего соглашения DPI, или другого соглашения.

То есть, и те, кто сдает в аренду квартиры или дома в странах ЕС и некоторых других.

Сбор и передача данных о гражданах

Подотчетный оператор платформы должен применять меры должной комплексной проверки для подотчетных продавцов, а именно:

активных продавцов — резидентов Украины;

активных продавцов, которые являются резидентами любой юрисдикции, являющейся стороной Многостороннего соглашения DPI;

активных продавцов, которые предоставляют в аренду недвижимое имущество, расположенное в Украине;

активных продавцов, которые предоставляют в аренду недвижимое имущество, расположенное в стране, являющейся стороной Многостороннего соглашения DPI (это, в частности, страны ЕС).

Подотчетный оператор платформы обязан устанавливать и включать в отчет о доходах подотчетных продавцов следующие данные относительно подотчетного продавца, который является физическим лицом:

фамилию, имя, отчество;

адрес места жительства;

идентификационный налоговый номер;

индивидуальный налоговый номер плательщика налога на добавленную стоимость такого продавца, при наличии;

дату рождения.

Относительно продавца, осуществляющего отчетную деятельность по предоставлению в аренду недвижимости, подотчетный оператор платформы устанавливает адрес каждой единицы объявления объекта недвижимости.

Подотчетные операторы платформы обязаны ежегодно до 31 января подавать в Налоговую службу отчет о доходах подотчетных продавцов. Отчетным периодом считается предыдущий календарный год.

В отчете о доходах подотчетных продавцов, который подается для целей выполнения требований Многостороннего соглашения DPI, или другого квалифицированного соглашения компетентных органов, являющегося действующим, подотчетный оператор платформы предоставляет информацию обо всех подотчетных продавцах за отчетный период в следующем объеме.

Относительно каждого подотчетного продавца:

фамилия, имя, отчество;

адрес места жительства;

идентификационный налоговый номер;

индивидуальный налоговый номер плательщика налога на добавленную стоимость такого продавца, при наличии;

дату рождения

номер банковского или платежного счета (если он известен оператору платформы);

если вознаграждение за осуществление отчетной деятельности получает другое лицо, отличное от продавца, кроме номера банковского или платежного счета, имя или наименование владельца счета, на который уплачивается (зачисляется) вознаграждение (если эта информация известна оператору платформы);

каждую юрисдикцию, в которой подотчетный продавец является резидентом для целей налогообложения;

общую сумму вознаграждения, уплаченную (зачисленную) в течение каждого календарного квартала отчетного периода, и объем операций отчетной деятельности, в отношении которых она была уплачена (зачислена) и т. д.

Относительно каждого подотчетного продавца, который осуществлял отчетную деятельность по предоставлению в аренду недвижимого имущества, должна быть подана вся вышеуказанная информация, а также:

адрес каждой единицы объявления объекта недвижимости и, при наличии, регистрационный номер объекта недвижимости;

общая сумма вознаграждения в течение каждого квартала отчетного периода, и количество операций по предоставлению в аренду каждой единицы объявления объекта недвижимости и т. д.

При этом подотчетные операторы платформы обязаны хранить все документы, предоставленные продавцами, не менее 1825 дней со дня, следующего за предельным сроком подачи отчета.

Раскрытие банковской тайны – включая данные контрагентов

Изменениями предусмотрено, что при открытии текущего счета подотчетного продавца плательщик налога обязан предоставить банку согласие на раскрытие банком информации, содержащей банковскую тайну, в частности информацию относительно операций по текущим счетам подотчетных продавцов, а именно сведения на определенную дату или за определенный период времени операции о зачислении средств на счета, назначение платежа, идентификационные данные или регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия (при наличии) и номер паспорта и номер счета контрагента, по запросу контролирующего органа.

Предлагается добавить норму, согласно которой Налоговая служба будет иметь право получать бесплатно от банков информацию относительно операций по текущим счетам подотчетных продавцов, а именно сведения на определенную дату или за определенный период времени о:

операциях зачисления средств на текущие счета

назначении платежа

идентификационных данных или регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов или серии (при наличии) и номере паспорта

и номере текущего счета контрагента в случае проведения сверки данных относительно суммы доходов от осуществления отчетной деятельности, полученной физическим лицом — подотчетным продавцом.

Банки, другие финансовые учреждения, небанковские поставщики платежных услуг, эмитенты электронных денег обязаны отправить сообщение об открытии или закрытии текущего счета физического лица — подотчетного продавца.

Для запросов о предоставлении банками информации относительно текущих счетов подотчетных продавцов не требуется решение суда.

Ответственность для граждан, банков и цифровых платформ

Законопроект предусматривает ответственность за невыполнение указанных требований.

Несообщение ФЛП и лицами, проводящими независимую профессиональную деятельность, физическими лицами — подотчетными продавцами, о своем статусе банку, другому финансовому учреждению, небанковскому поставщику платежных услуг или эмитенту электронных денег при открытии счета или электронного кошелька – штраф 680 грн за каждый случай несообщения.

Неподача банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг, эмитентами электронных денег налоговой в срок сообщения об открытии или закрытии счетов или электронных кошельков плательщиков налогов, текущих счетов физических лиц — подотчетных продавцов – влечет 680 грн штрафа за каждый случай неподачи или задержки.

Осуществление расходных операций по счету или электронному кошельку плательщика налогов, по текущему счету физического лица — подотчетного продавца, осуществляющего деятельность через оператора платформы, до получения сообщения налоговиков о постановке счета на учет в налоговой – влечет наложение штрафа на банк, другое финансовое учреждение, небанковского поставщика платежных услуг, эмитента электронных денег в размере 10% суммы всех операций за весь период до получения такого сообщения, осуществленных с использованием таких счетов, но не менее 1700 грн.

Неподача подотчетным оператором платформ отчета о доходах подотчетных продавцов — штраф в 100 размеров минимальной зарплаты. То есть, 800 тысяч грн по состоянию на 2025 год. Уплата такого штрафа не освобождает подотчетного оператора платформы от обязанности подачи отчета о доходах подотчетных продавцов.

Несвоевременная подача подотчетным оператором платформы отчета о доходах подотчетных продавцов — штраф в 0,5 размера минимальной зарплаты, за каждый календарный день несвоевременной подачи отчета о доходах подотчетных продавцов. Уплата такого штрафа не освобождает от обязанности подачи отчета.

Подача подотчетным оператором платформы отчета о доходах подотчетных продавцов с неполными или недостоверными сведениями или ошибками — влечет за собой наложение штрафа в 0,5 размера минимальной заработной платы, применяемого в отношении одного продавца. В случае совершения в одном отчете нарушений в отношении двух и более подотчетных продавцов расчет суммы штрафа осуществляется путем добавления размеров штрафов за каждого продавца, в отношении которого была подана ошибочная, неполная или недостоверная информация.

Также будут штрафы, если цифровая платформа передает неполные данные, например, не указывает действительное место жительства продавца. Штрафы будут предусмотрены, если платформа удалит документы с персональными данными подотчетных продавцов раньше, чем нужно.

Сейчас законопроект предусматривает, что если физическое лицо — подотчетный продавец в течение отчетного периода (календарного года) осуществило не более трех продаж товаров через платформу на общую сумму, не превышающую эквивалент 2 000 евро за календарный год по официальному курсу гривны относительно евро, такое лицо имеет право не открывать текущий счет в банке для осуществления отчетной деятельности, а использовать имеющиеся текущие счета в банке, открытые для собственных нужд. Впрочем, такое лицо все равно обязано сообщить о номере (реквизитах) такого счета подотчетному оператору платформы или квалифицированному оператору платформы, который является налоговым агентом.

Следует отметить, что Кабмин уже заложил в законопроект 14000 о государственном бюджете на 2026 год доходы от принятия этого закона. Также принятие этого закона было предусмотрено в Меморандуме с МВФ.

Автор: Наталя Мамченко

