ТЦК не могут подходить к гражданам в балаклавах, без полиции и без бодикамер — нардеп Ирина Фриз

Народная депутат Ирина Фриз подчеркнула, что бодикамеры до сих пор используются сотрудниками ТЦК не в полном объеме.

Сотрудники территориальных центров комплектования не могут подходить к гражданам в балаклавах, без присутствия сотрудников полиции и без бодикамер. Об этом заявила народная депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз в интервью Telegraf.

Нардеп подчеркнула, что граждане должны знать свои права.

«Не может к ним подходить человек в военной форме и, например, в балаклаве. Потому что представителям ТЦК запрещено иметь балаклавы. Представителям ТЦК запрещено без сопровождения полиции, без бодикамер подходить к гражданам. Но почему-то эти бодикамеры до сих пор используются не в полном объеме. А ведь это помогло бы доказывать, когда очень часто тот или иной случай «бусификации» является фейковым и широко распространяется (врагом)», — сказала она.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что работника ТЦК судили за незаконную мобилизацию мужчины с отсрочкой.

