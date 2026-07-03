Сейм Польши поддержал запрет смартфонов в начальных школах и садиках

В то же время закон предусматривает ряд исключений.

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В Польше Сейм поддержал запрет на использование мобильных телефонов учащимися начальных школ. Депутаты приняли изменения в Закон об образовании. Также была поддержана, в частности, поправка партии «Право и справедливость», которая распространяет запрет и на детские сады. Об этом сообщает Польское радио.

Министр образования Барбара Новацкая перед голосованием заявила, что запрет мобильных телефонов в начальных школах не станет проблемой для учебных заведений. По ее словам, более 50 процентов школ уже самостоятельно разработали и ввели такие ограничения.

В то же время закон предусматривает исключения. В частности, телефон можно будет использовать, если учитель признает это необходимым для учебного процесса, если ученику необходимо срочно связаться с родителями, для контроля состояния здоровья или в случае непосредственной угрозы жизни или здоровью.

Заместитель министра цифровизации Михал Граматика заявил, что введение запрета на использование смартфонов в школах является шагом в правильном направлении.

Новые правила должны вступить в силу 1 сентября. Теперь законопроект рассмотрит Сенат Польши.

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