Карпаты хотят закрыть для внедорожников: почему джипинг стал проблемой, какие ограничения уже действуют и что могут изменить

Закон уже запрещает проезд механических транспортных средств по территориям природно-заповедного фонда Украины, однако этого оказалось недостаточно — в Карпатах предлагают полностью запретить джипинг вне дорог общего пользования.

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Последние годы в Украине все чаще поднимается вопрос защиты природно-заповедного фонда от неконтролируемого передвижения внедорожной техники. Особое внимание привлекает ситуация в Украинских Карпатах, где поездки на внедорожниках, квадроциклах и эндуро-мотоциклах по заповедным территориям стали причиной многочисленных конфликтов между любителями экстремального отдыха, туристами, местными общинами и природоохранниками.

Из-за негативного воздействия на окружающую среду государство уже ужесточило законодательные ограничения, экологические службы усилили контроль, а общественность призывает ввести еще более строгие правила.

Что такое джипинг

Джипинг — это вид активного отдыха, предусматривающий передвижение на внедорожниках, квадроциклах, багги, эндуро-мотоциклах и другой технике повышенной проходимости по бездорожью. Такие маршруты часто проходят через леса, полонины, горные склоны, берега рек, болота и другие природные территории, в том числе имеющие природоохранный статус.

При этом, если сторонники джипинга рассматривают его как разновидность экстремального туризма, экологи предупреждают, что подобные поездки могут приводить к разрушению почв, повреждению растительного покрова, нарушению мест обитания диких животных и деградации уникальных экосистем.

Законодательство уже ужесточили

Еще в 2025 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4188-IX, направленный на усиление охраны территорий и объектов природно-заповедного фонда.

Документ ввел ряд важных изменений, направленных на защиту украинских заповедных территорий.

В частности, законом установлен запрет на проезд механических транспортных средств по территориям природно-заповедного фонда. Исключение сделано только для дорог общего пользования, движение по которым разрешено в соответствии с законодательством.

Кроме того, документ расширил классификацию природоохранных территорий, дополнив ее новыми категориями — «микологический заказник» и «микологический памятник природы». Эти изменения направлены на более эффективную охрану редких видов грибов и мест их естественного произрастания.

Фактически закон стал еще одним шагом к усилению контроля за деятельностью, способной нанести ущерб природным комплексам.

Экоинспекция усиливает контроль за джипингом

После вступления законодательных изменений в силу Государственная экологическая инспекция Украины и администрации национальных природных парков получили поручение существенно активизировать борьбу с незаконным джипингом.

Как сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, инспекторы должны проводить усиленные рейдовые проверки, оперативно реагировать на обращения граждан, проверять все сообщения о возможных нарушениях на территориях природно-заповедного фонда, а также анализировать информацию, распространяемую в социальных сетях.

В ведомстве подчеркивают, что использование внедорожной техники в природных экосистемах нельзя считать безопасным видом активного отдыха. Последствия таких поездок могут быть крайне опасными для окружающей среды.

В частности, джипинг:

разрушает верхний слой почвы и уничтожает растительный покров;

способствует заиливанию и загрязнению рек, ручьев и озер;

ускоряет эрозионные процессы на горных склонах;

нарушает естественные места обитания диких животных;

наносит ущерб редким и особенно уязвимым природным экосистемам.

Наибольший ущерб наносится высокогорным районам Карпат, болотам, прибрежным экосистемам и озерам, где естественное восстановление происходит крайне медленно.

За нарушение требований Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины» виновные лица могут нести:

дисциплинарную;

административную;

гражданско-правовую;

либо уголовную ответственность.

В Министерстве подчеркивают, что даже однократный проезд техники по заповедной территории способен оставить следы, на восстановление которых природе потребуются десятилетия, а в отдельных случаях нанесенный ущерб может оказаться необратимым.

Правительство призывают полностью запретить джипинг в Карпатах

Параллельно с уже действующими ограничениями в Украине предлагают сделать правила еще более жесткими.

В частности, инициаторы новой петиции выступают за полный запрет использования внедорожников, квадроциклов, багги, эндуро-мотоциклов и другой техники повышенной проходимости вне дорог общего пользования на территориях природно-заповедного фонда Карпатского региона.

По мнению авторов инициативы, неконтролируемые заезды такой техники постепенно разрушают уникальные горные экосистемы, ухудшают состояние растительного и животного мира, ускоряют деградацию природных ландшафтов и создают дополнительные риски для туристов, пользующихся пешеходными маршрутами.

Помимо полного запрета джипинга на заповедных территориях предлагается существенно усилить ответственность за нарушение природоохранного законодательства, усовершенствовать систему государственного контроля, а также определить перечень исключений для служебного, аварийного и хозяйственного транспорта, использование которого является обоснованным.

Несмотря на десятки обращений, наказанных водителей нет

Вместе с тем официальная статистика свидетельствует, что проблема остается актуальной, а реальных случаев привлечения нарушителей к ответственности пока фактически нет.

По информации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области, предоставленной в ответ на запрос «УП. Жизнь», в течение 2025 года и первого полугодия 2026 года правоохранители получили 15 сообщений о передвижении внедорожников и квадроциклов по территориям национальных природных парков Украинских Карпат.

Из них шесть обращений поступили в течение 2025 года, еще девять — только за первые шесть месяцев 2026 года, что свидетельствует о росте количества сообщений о возможных нарушениях.

Несмотря на это, ни один водитель по результатам рассмотрения таких обращений к ответственности привлечен не был.

Также в полиции сообщили, что в течение указанного периода сведения по статье 252 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за умышленное уничтожение или повреждение территорий либо объектов природно-заповедного фонда в связи с фактами так называемого джипинга, в Единый реестр досудебных расследований не вносились.

Таким образом, несмотря на ужесточение законодательства, усиление контроля со стороны экологических органов и увеличение количества обращений граждан, вопрос эффективного привлечения нарушителей к ответственности остается открытым.

Именно поэтому экологи и природоохранники настаивают на дальнейшем усилении механизмов контроля и ответственности, чтобы предотвратить уничтожение уникальных природных территорий Украины.

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