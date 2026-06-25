В природных зонах усиливают контроль за недопущением джипинга

Джипинг на природоохранных территориях — это нарушение закона и прямая угроза уникальным экосистемам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная экологическая инспекция Украины и администрации национальных природных парков получила поручение проводить усиленные рейды, оперативно реагировать на обращения граждан, проверять все сообщения о джипинге на территориях природно-заповедного фонда, в том числе информацию, распространяемую в социальных сетях. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Джипинг в природных зонах, особенно в горах и возле водоемов, для кого-то может выглядеть как «активный отдых», однако на самом деле это уничтожение экосистемы, которое наносит реальный ущерб окружающей среде:

разрушает почву и растительный покров;

вызывает заиливание и загрязнение водоемов;

ускоряет эрозию склонов в горах;

нарушает места обитания животных;

повреждает редкие и уязвимые экосистемы.

Особенно уязвимы высокогорные территории, болота и озера.

Нарушителей в соответствии с Законом Украины «О природно-заповедном фонде Украины» ожидает:

▪️ дисциплинарная;

▪️ административная;

▪️ гражданско-правовая;

▪️ или уголовная ответственность.

«Даже однократный заезд техники может восстанавливаться природой десятки лет. В заповедных зонах это часто необратимые изменения», — добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.