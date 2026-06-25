В природных зонах усиливают контроль за недопущением джипинга
Государственная экологическая инспекция Украины и администрации национальных природных парков получила поручение проводить усиленные рейды, оперативно реагировать на обращения граждан, проверять все сообщения о джипинге на территориях природно-заповедного фонда, в том числе информацию, распространяемую в социальных сетях. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Джипинг в природных зонах, особенно в горах и возле водоемов, для кого-то может выглядеть как «активный отдых», однако на самом деле это уничтожение экосистемы, которое наносит реальный ущерб окружающей среде:
- разрушает почву и растительный покров;
- вызывает заиливание и загрязнение водоемов;
- ускоряет эрозию склонов в горах;
- нарушает места обитания животных;
- повреждает редкие и уязвимые экосистемы.
Особенно уязвимы высокогорные территории, болота и озера.
Нарушителей в соответствии с Законом Украины «О природно-заповедном фонде Украины» ожидает:
▪️ дисциплинарная;
▪️ административная;
▪️ гражданско-правовая;
▪️ или уголовная ответственность.
«Даже однократный заезд техники может восстанавливаться природой десятки лет. В заповедных зонах это часто необратимые изменения», — добавили в ведомстве.
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