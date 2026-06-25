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В природных зонах усиливают контроль за недопущением джипинга

23:48, 25 июня 2026
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Джипинг на природоохранных территориях — это нарушение закона и прямая угроза уникальным экосистемам.
В природных зонах усиливают контроль за недопущением джипинга
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Государственная экологическая инспекция Украины и администрации национальных природных парков получила поручение проводить усиленные рейды, оперативно реагировать на обращения граждан, проверять все сообщения о джипинге на территориях природно-заповедного фонда, в том числе информацию, распространяемую в социальных сетях. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

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Джипинг в природных зонах, особенно в горах и возле водоемов, для кого-то может выглядеть как «активный отдых», однако на самом деле это уничтожение экосистемы, которое наносит реальный ущерб окружающей среде:

  • разрушает почву и растительный покров;
  • вызывает заиливание и загрязнение водоемов;
  • ускоряет эрозию склонов в горах;
  • нарушает места обитания животных;
  • повреждает редкие и уязвимые экосистемы.

Особенно уязвимы высокогорные территории, болота и озера.

Нарушителей в соответствии с Законом Украины «О природно-заповедном фонде Украины» ожидает:

▪️ дисциплинарная;

▪️ административная;

▪️ гражданско-правовая;

▪️ или уголовная ответственность.

«Даже однократный заезд техники может восстанавливаться природой десятки лет. В заповедных зонах это часто необратимые изменения», — добавили в ведомстве.

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Кабинет Министров Украины

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