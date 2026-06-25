Военные смогут напрямую сообщать разработчикам, какое оружие необходимо на фронте

Законопроект должен упростить путь от потребностей военных до создания, испытания и закупки новых образцов вооружения.

Иллюстративное фото: 23 отдельная механизированная бригада

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Верховной Раде рекомендуют поддержать в первом чтении законопроект, который должен изменить подход к созданию, тестированию и внедрению новейших технологий для нужд сил обороны. Документ предлагает сформировать единую систему управления оборонными инновациями, упростить путь от разработки до применения новых решений на поле боя, а также внедрить специальные механизмы закупок и испытаний в условиях военного положения.

Законопроект об инновациях в обороне: что предлагают изменить

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инновационной деятельности сил обороны» №15215.

Документ призван создать целостную систему управления инновационной деятельностью в сфере обороны, которая будет способствовать разработке, испытанию и внедрению новейших технологических решений для нужд сил обороны Украины.

Новый орган в Минобороны и официальное определение оборонных инноваций

Законопроект предлагает законодательно закрепить понятия «инновации в сфере обороны» и «инновационная деятельность в сфере обороны». Это должно урегулировать и стимулировать процессы создания новейших технологий и организационно-технических решений для наращивания возможностей украинской армии.

Также предусмотрено создание специального инновационного органа Министерства обороны Украины. Им может стать структурное подразделение, орган военного управления или уполномоченное учреждение либо субъект хозяйствования. Такой орган будет координировать инновационную деятельность всех составляющих сил обороны, осуществлять мониторинг и отбор перспективных разработок, а также анализировать проблемы, требующие инновационных решений.

Кроме того, в понятие услуг оборонного назначения предлагается включить организацию и проведение испытаний образцов и прототипов товаров. Это должно обеспечить возможность оперативного тестирования перспективных технологий.

К работам оборонного назначения законопроектом также предлагается отнести модификацию вооружения, военной техники и других товаров.

Прямая связь между фронтом и разработчиками: какую роль получит Генштаб

Отдельный блок изменений касается взаимодействия между военными и разработчиками новых технологий.

Законопроект предусматривает, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины получит функции по сбору и передаче информации об актуальных проблемах фронта, организации испытаний новейших образцов, а также анализу опыта их реального использования.

Такой механизм должен обеспечить прямую связь между подразделениями, которые применяют технику, и ее разработчиками.

Закупки для обороны во время войны: какие правила предлагают внедрить

Документ также предусматривает, что на период действия военного положения Кабмин должен утвердить специальный порядок закупок для инновационной деятельности.

В то же время информация о закупке инновационных услуг, прикладных исследований и образцов будет защищена от преждевременного обнародования в электронной системе закупок из соображений безопасности.

В Комитете подчеркнули, что законопроект должен способствовать максимальному привлечению украинского и международного сектора исследований и разработок к решению неотложных технологических потребностей сил обороны.

Документ призван устранить бюрократические препятствия на пути от идеи разработчика до поставки готового изделия на передовую, а также создать гибкие финансовые механизмы для тестирования, модификации и быстрого масштабирования перспективных образцов вооружения.

Кроме того, Комитет рекомендовал Верховной Раде отклонить альтернативный законопроект, зарегистрированный под 15215-1.

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