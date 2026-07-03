Нацкомиссия усиливает контроль за IT-системами на рынках капитала по стандартам ЕС

Компании будут подробно отчитываться Комиссии не только о программном обеспечении, но и о том, в какой стране оно зарегистрировано, какими облачными сервисами пользуются и где размещены их серверы, как защищены системы и используют ли они автоматизированных ботов.

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что полностью обновляет правила контроля за компьютерными программами, которые используют профессиональные участники рынков.

Они разработаны по европейским стандартам — на основе Регламента ЕС о цифровой устойчивости (DORA). После общественных обсуждений решение передадут на регистрацию в Минюст.

Отмечается, что компании будут подробно отчитываться Комиссии не только о программном обеспечении, но и о том, в какой стране оно зарегистрировано, какими облачными сервисами пользуются и где размещены их серверы, как защищены системы и используют ли автоматизированных ботов.

«Также компании должны немедленно сообщать о хакерских атаках, сбоях в программах и об обнаруженных в системах подсанкционных программах, запрещенных Госспецсвязью.

Это необходимо для того, чтобы Комиссия могла контролировать соблюдение санкционного законодательства, безопасность финансовых данных и минимизировать последствия любых масштабных сбоев или кибератак», — говорится в заявлении.

Предыдущие правила были утверждены еще в 2012 году, с тех пор технологии существенно изменились (появились «облака», мобильные приложения, большие языковые модели и автоматизированные боты), поэтому старый контроль уже не работал должным образом.

Отчитаться необходимо будет в течение 90 дней после того, как новые правила вступят в силу, а затем ежегодно до 1 февраля. Если у компании изменится или обновится программное обеспечение, об этом также необходимо будет сообщить Комиссии в течение месяца.

Информацию необходимо будет подавать онлайн через информационных агентов или напрямую в Комиссию в формате XML-файлов, заверенных электронной подписью.

«Предоставить свои замечания и предложения можно до 27 июля 2026 года на электронный адрес Департамента информационных технологий Комиссии: [email protected].

Когда предложения будут обработаны и окончательно утверждены, решение передадут на регистрацию в Министерство юстиции Украины», — добавили в Комиссии.

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