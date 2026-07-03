ВСП работает над совершенствованием дисциплинарных процедур в отношении судей — Счетная палата

Высший совет правосудия также усиливает гарантии непрерывного функционирования.

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Высший совет правосудия инициировал законодательные изменения для обеспечения непрерывного функционирования институции, работает над совершенствованием порядка осуществления дисциплинарного производства в отношении судей, начал реализацию мероприятий по формированию полномочного состава ВСП. Об этом сообщила Счетная палата.

«Эти и другие шаги осуществляются во исполнение рекомендаций Счетной палаты, предоставленных по результатам аудита соответствия на тему «Обеспечение основ функционирования судебной власти», который охватывал 2022–2023 годы», — говорится в заявлении.

В Счетной палате напомнили, что во время аудита было установлено, что деятельность ВСП после увольнения ряда ее членов была фактически заблокирована. Также аудиторы зафиксировали недостаточное финансовое обеспечение деятельности судов, дефицит кадров и рост количества нерассмотренных дел.

Для устранения выявленных аудитом недостатков Счетная палата предоставила ВСП 12 рекомендаций. В дополнение к мерам, о которых сообщалось ранее, Высший совет правосудия обратился в профильный комитет Верховной Рады Украины с предложениями по совершенствованию законодательства, усилению гарантий независимости судей и укреплению институциональной способности ВСП.

Также в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики направлен проект изменений в Закон Украины «О Высшем совете правосудия» относительно обеспечения непрерывного функционирования ВСП в полномочном составе.

В Счетной палате отметили, что одновременно ВСП продолжает работу над совершенствованием дисциплинарных процедур в отношении судей. После получения совместного заключения Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы продолжается доработка соответствующих законопроектов.

ВСП также обеспечил проведение организационной подготовки съезда представителей юридических учреждений высшего образования и научных учреждений для избрания членов ВСП.

Из 12 предоставленных рекомендаций на сегодняшний день выполнены десять, выполнение еще двух рекомендаций начато. Счетная палата продолжит осуществлять мониторинг и анализ состояния их выполнения и будет информировать общественность о результатах.

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