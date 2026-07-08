  1. В Украине

Может ли жена военного перенести отпуск под приезд мобилизованного мужа

16:33, 8 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У жены военнослужащих есть ряд трудовых гарантий, среди которых – право на внеочередное предоставление отпуска.
Может ли жена военного перенести отпуск под приезд мобилизованного мужа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жена военнослужащего имеет право перенести ежегодный отпуск и получить его в удобное для себя время, в частности одновременно с отпуском мобилизованного мужа.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В соответствии с пунктом 6 части 12 статьи 10 Закона Украины от 15 ноября 1996 года №504/96-ВР «Об отпусках», ежегодные отпуска по желанию работника в удобное для него время предоставляются женам (мужьям) военнослужащих.

Также пункт 13 статьи 10-1 Закона Украины от 20 декабря 1991 года №2011-XII «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предусматривает, что жене (мужу) военнослужащего ежегодный основной отпуск по ее (его) желанию предоставляется в удобное время одновременно с ежегодным основным отпуском военнослужащего.

Таким образом, жена военного может обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении ежегодного отпуска вне утвержденного графика, чтобы он совпадал с периодом отпуска мужа.

Для оформления такого отпуска работнице необходимо подать:

  • заявление на имя работодателя;

  • документ, подтверждающий статус мужа как военнослужащего (например, справку из воинской части, копию военного билета, приказ о мобилизации и т. п.).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», порядок предоставления отпусков без сохранения заработной платы во время военного положения имеет ряд особенностей, определенных трудовым законодательством. В зависимости от оснований обращения работника и норм, которые применяются в конкретном случае, условия предоставления такого отпуска, его продолжительность и последствия для трудового стажа могут отличаться.

Кроме того, в повседневном общении часто используется понятие «отпуск за свой счет», хотя законодательство Украины такого термина не содержит. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные война военное положение мобилизация отпуск трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Проверка телефона на блокпосту или во время общения с ТЦК: когда полицейский может проверить устройство

Что делать, если полиция требует открытия галереи или чата во время проверки документов.

Почему грубая неосторожность потерпевшего не освобождает УЗ от компенсации и зачем доказывать умысел потерпевшего — практика Верховного Суда

Может ли железная дорога избежать выплаты компенсаций, ссылаясь на сознательный риск пешехода.

Электронная переписка в уголовном процессе: когда официальная коммуникация становится доказательством вины

Использование официальной электронной почты и цифровых доказательств в уголовном производстве продолжает формировать новые подходы к оценке допустимости доказательственной базы.

Верховный Суд разъяснил, когда нельзя лишить мать родительских прав даже при ее длительном пребывании за границей

Верховный Суд напомнил, что при разрешении семейных споров определяющим критерием являются наилучшие интересы ребенка.

Война и запрет на импорт из РФ освобождают бизнес от пени — решение Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил, что компанию нельзя штрафовать за незавершенный импорт, если его сорвал запрет на ввоз товаров из РФ.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]