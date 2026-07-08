Может ли жена военного перенести отпуск под приезд мобилизованного мужа
Жена военнослужащего имеет право перенести ежегодный отпуск и получить его в удобное для себя время, в частности одновременно с отпуском мобилизованного мужа.
В соответствии с пунктом 6 части 12 статьи 10 Закона Украины от 15 ноября 1996 года №504/96-ВР «Об отпусках», ежегодные отпуска по желанию работника в удобное для него время предоставляются женам (мужьям) военнослужащих.
Также пункт 13 статьи 10-1 Закона Украины от 20 декабря 1991 года №2011-XII «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предусматривает, что жене (мужу) военнослужащего ежегодный основной отпуск по ее (его) желанию предоставляется в удобное время одновременно с ежегодным основным отпуском военнослужащего.
Таким образом, жена военного может обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении ежегодного отпуска вне утвержденного графика, чтобы он совпадал с периодом отпуска мужа.
Для оформления такого отпуска работнице необходимо подать:
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заявление на имя работодателя;
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документ, подтверждающий статус мужа как военнослужащего (например, справку из воинской части, копию военного билета, приказ о мобилизации и т. п.).
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», порядок предоставления отпусков без сохранения заработной платы во время военного положения имеет ряд особенностей, определенных трудовым законодательством. В зависимости от оснований обращения работника и норм, которые применяются в конкретном случае, условия предоставления такого отпуска, его продолжительность и последствия для трудового стажа могут отличаться.
Кроме того, в повседневном общении часто используется понятие «отпуск за свой счет», хотя законодательство Украины такого термина не содержит.
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