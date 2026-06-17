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ВАКС огласил приговор судье из Львовской области Луке Крилю по делу о получении взятки

09:43, 17 июня 2026
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Луке Крилю назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.
ВАКС огласил приговор судье из Львовской области Луке Крилю по делу о получении взятки
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Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор судье Турковского районного суда Львовской области по делу о получении взятки.

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«Суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины», — заявили в ВАКС.

По данным СМИ, речь идет о Луке Криле.

Обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Кроме того, он лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления (кроме выборных) сроком на три года, а также к нему применена конфискация всего принадлежащего ему имущества.

Приговор по делу № 991/1081/19 может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

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