ВАКС оголосив вирок судді з Львівщини Луці Крілю у справі про отримання хабаря

Луці Крілю призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

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Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок судді Турківського районного суду Львівської області у справі про отримання хабаря.

«Суд визнав його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України», - заявили у ВАКС

За даними ЗМІ, мова йде про Луку Кріля.

Обвинуваченому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі. Крім того, його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування (крім виборних) строком на три роки, а також застосовано конфіскацію всього належного йому майна.

Вирок у справі № 991/1081/19 може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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