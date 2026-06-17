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Проти власника БЦ «Сенатор» та ТЦ Blockbuster Mall Олександра Спектора можуть ввести санкції

09:33, 17 червня 2026
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Проти бізнесмена Олександра Спектора, в якого нещодавно СБУ проводила обшуки, можуть ввести санкції – ЗМІ.
Проти власника БЦ «Сенатор» та ТЦ Blockbuster Mall Олександра Спектора можуть ввести санкції
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Слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва дозволив обшук у будинку бізнесмена Олександра Спектора. Відтак, як повідомили в Економічній правді, співробітники Служби безпеки України провели обшуки за місцем проживання відомого київського бізнесмена, співвласника ТРЦ Blockbuster Mall Олександра Спектора.

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У медіа зазначають, що це частина кримінального провадження, яке Головне слідче управління СБУ веде за ознаками фінансування діяльності проти основ національної безпеки та колабораціонізму (ч. 3 ст. 110-2 і ч. 1 ст. 111-2 ККУ). Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, викладеною в ухвалі від 29 травня 2026 року, Спектор за попередньою змовою групою осіб через підконтрольні йому суб'єкти господарювання сприяв проросійському громадському діячу Віктору Медведчуку в ухиленні від санкцій – забезпечуючи продовження отримання прибутку від бізнесу на території України.

Як зазначено в ухвалі, зібрані кошти передавалися Медведчуку, який використовував їх для діяльності, спрямованої на підрив суверенітету та зміну меж території України, а також на антиукраїнську пропаганду.

Слідство вважає, що однією з ланок цієї схеми є земельно-майновий комплекс ТРЦ Blockbuster Mall. Його власником зазначено ТОВ «ІнвестБуд Гарант», 90% якого, за матеріалами справи, належить шведській Northwalk AB, а 10% — інвестфонду «Рентал», одним із кінцевих бенефіціарів якого слідство називає Спектора.

В ухвалі також фігурує низка пов'язаних компаній, у тому числі з кіпрською та швейцарською юрисдикціями.

Слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого частково — дозволив відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, корпоративних прав, договорів оренди та бухгалтерських документів за період з лютого 2022 по травень 2026 року.

У частині вилучення окремих платіжних документів щодо орендної плати суд відмовив. Строк дії ухвали – один місяць.

Раніше Спектора повісткою викликали на допит до ГСУ СБУ — як свідка у цьому ж провадженні.

Сам Олександр Спектор категорично заперечив будь-яку причетність до діяльності на користь проросійських сил чи будь-якого сприяння підсанкційним особам і заявив, що «ніколи не мав спільних бізнес-проєктів або фінансових відносин із Віктором Медведчуком чи іншими особами, діяльність яких могла б завдавати шкоди інтересам України».

Якщо санкції буде введено, то Спектор може втратити всі свої активи, оскільки вони можуть потрапити під арешт та конфіскацію.

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СБУ Київ санкції

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