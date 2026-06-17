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Против владельца БЦ «Сенатор» и ТЦ Blockbuster Mall Александра Спектора могут ввести санкции

09:33, 17 июня 2026
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Против бизнесмена Александра Спектора, у которого недавно СБУ проводила обыски, могут ввести санкции – СМИ.
Против владельца БЦ «Сенатор» и ТЦ Blockbuster Mall Александра Спектора могут ввести санкции
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Следственный судья Шевченковского районного суда Киева разрешил обыск в доме бизнесмена Александра Спектора. В связи с этим, как сообщили в «Экономической правде», сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски по месту жительства известного киевского бизнесмена, совладельца ТРЦ Blockbuster Mall Александра Спектора.

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В медиа отмечают, что это часть уголовного производства, которое Главное следственное управление СБУ ведет по признакам финансирования деятельности против основ национальной безопасности и коллаборационизма (ч. 3 ст. 110-2 и ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

По версии следствия, изложенной в постановлении от 29 мая 2026 года, Спектор по предварительному сговору группой лиц через подконтрольные ему субъекты хозяйствования способствовал пророссийскому общественному деятелю Виктору Медведчуку в уклонении от санкций — обеспечивая продолжение получения прибыли от бизнеса на территории Украины.

Как указано в постановлении, собранные средства передавались Медведчуку, который использовал их для деятельности, направленной на подрыв суверенитета и изменение границ территории Украины, а также на антиукраинскую пропаганду.

Следствие считает, что одним из звеньев этой схемы является земельно-имущественный комплекс ТРЦ Blockbuster Mall. Его владельцем указано ООО «ИнвестБуд Гарант», 90% которого, по материалам дела, принадлежит шведской Northwalk AB, а 10% — инвестфонду «Рентал», одним из конечных бенефициаров которого следствие называет Спектора.

В постановлении также фигурирует ряд связанных компаний, в том числе с кипрской и швейцарской юрисдикциями.

Следственный судья удовлетворил ходатайство следователя частично — разрешил поиск и изъятие документов финансово-хозяйственной деятельности, корпоративных прав, договоров аренды и бухгалтерских документов за период с февраля 2022 по май 2026 года.

В части изъятия отдельных платежных документов по арендной плате суд отказал. Срок действия постановления — один месяц.

Ранее Спектора повесткой вызывали на допрос в ГСУ СБУ — в качестве свидетеля по этому же производству.

Сам Александр Спектор категорически опроверг какую-либо причастность к деятельности в пользу пророссийских сил или содействие подсанкционным лицам и заявил, что «никогда не имел совместных бизнес-проектов или финансовых отношений с Виктором Медведчуком или другими лицами, деятельность которых могла бы наносить ущерб интересам Украины».

Если санкции будут введены, Спектор может потерять все свои активы, поскольку они могут попасть под арест и конфискацию.

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СБУ Киев санкции

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