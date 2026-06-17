Этический совет утвердил график собеседований с кандидатами в ВСП от съезда ученых
Этический совет сообщил, что 16 июня провел заседание, во время которого определил даты проведения собеседований с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений в рамках четвертого отбора.
График собеседований
Понедельник, 6 июля
Назаров Иван Владимирович;
Кучерявенко Николай Петрович;
Мельник Ярослав Ярославович;
Давидович Ирина Игоревна.
Среда, 8 июля
Гетьман Евгений Анатольевич;
Гультай Павел Михайлович;
Музыка Леся Анатольевна;
Цувина Татьяна Андреевна.
Пятница, 10 июля
Житный Александр Александрович;
Минченко Раиса Николаевна;
Савинова Наталия Андреевна.
В то же время Этический совет принял решение отказать в допуске к собеседованию кандидатке на должность члена Высшего совета правосудия Елене Пасечник.
Точное время начала публичных трансляций Этический совет сообщит дополнительно.
Отмечается, что все собеседования будут транслироваться в прямом эфире на официальной странице Этического совета в Facebook и на YouTube-канале «Судова влада України».
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