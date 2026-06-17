Этический совет утвердил график собеседований с кандидатами в ВСП от съезда ученых

Собеседования с кандидатами в ВСП от съезда ученых пройдут 6, 8 и 10 июля.

Фото: facebook.com/EthicsCouncilUA

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Этический совет сообщил, что 16 июня провел заседание, во время которого определил даты проведения собеседований с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений в рамках четвертого отбора.

График собеседований

Понедельник, 6 июля

Назаров Иван Владимирович;

Кучерявенко Николай Петрович;

Мельник Ярослав Ярославович;

Давидович Ирина Игоревна.

Среда, 8 июля

Гетьман Евгений Анатольевич;

Гультай Павел Михайлович;

Музыка Леся Анатольевна;

Цувина Татьяна Андреевна.

Пятница, 10 июля

Житный Александр Александрович;

Минченко Раиса Николаевна;

Савинова Наталия Андреевна.

В то же время Этический совет принял решение отказать в допуске к собеседованию кандидатке на должность члена Высшего совета правосудия Елене Пасечник.

Точное время начала публичных трансляций Этический совет сообщит дополнительно.

Отмечается, что все собеседования будут транслироваться в прямом эфире на официальной странице Этического совета в Facebook и на YouTube-канале «Судова влада України».

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