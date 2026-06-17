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Етична рада затвердила графік співбесід із кандидатами до ВРП від з’їзду науковців

09:16, 17 червня 2026
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Співбесіди із кандидатами до ВРП від з’їзду науковців пройдуть 6, 8 та 10 липня.
Етична рада затвердила графік співбесід із кандидатами до ВРП від з’їзду науковців
Фото: facebook.com/EthicsCouncilUA
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Етична рада повідомила, що 16 червня провела засідання, під час якого визначила дати проведення співбесід із кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ у межах четвертого добору.

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Графік співбесід

Понеділок, 6 липня

Назаров Іван Володимирович

Кучерявенко Микола Петрович

Мельник Ярослав Ярославович

Давидович Ірина Ігорівна

Середа, 8 липня

Гетьман Євген Анатолійович;

Гультай Павло Михайлович;

Музика Леся Анатоліївна;

Цувіна Тетяна Андріївна.

П'ятниця, 10 липня

Житний Олександр Олександрович;

Мінченко Раїса Миколаївна;

Савінова Наталія Андріївна.

Водночас Етична рада ухвалила рішення відмовити у допуску до співбесіди кандидатці на посаду члена Вищої ради правосуддя Олені Пасечник.

Точний час початку публічних трансляцій Етична рада повідомить додатково.

Зазначається, що усі співбесіди транслюватимуться наживо на офіційній сторінці Етичної ради у Facebook та на YouTube-каналі «Судова влада України».

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ВРП

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