Онлайн-покупки можуть закінчитися втратою грошей – як не потрапити на гачок шахраїв

У поліції агадали про один із найпоширеніших видів інтернет-шахрайства.

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В управлінні протидії кіберзлочинам поліції нагадали про один із найпоширеніших видів інтернет-шахрайства — продаж неіснуючих товарів із вимогою часткової або повної передоплати.

У поліції вказують, що схема зазвичай виглядає так: покупець знаходить оголошення, продавець просить внести передоплату та надсилає банківські реквізити. Після отримання коштів оголошення видаляється, зв’язок із «продавцем» зникає, а товар не надходить.

Така схема залишається однією з найпоширеніших серед онлайн-шахрайств і часто базується на довірі та поспіху покупців.

Як убезпечити себе під час онлайн-покупок

Правоохоронці радять дотримуватися базових правил безпеки:

купувати товари лише на перевірених інтернет-майданчиках;

за можливості обирати післяплату;

використовувати окрему віртуальну картку для онлайн-оплат і поповнювати її лише на необхідну суму;

уважно перевіряти адресу сайту, оскільки навіть незначна зміна символів може свідчити про фішинговий ресурс;

не передавати стороннім дані банківської картки, зокрема CVV-код, строк дії чи PIN-код;

спілкуватися з продавцями лише через офіційні чати платформ і не переходити в сторонні месенджери.

Передоплата може призвести до втрати коштів. У разі сумнівів у продавці краще відмовитися від покупки, адже онлайн-шопінг вимагає уважності.

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