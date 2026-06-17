Онлайн-покупки можуть закінчитися втратою грошей – як не потрапити на гачок шахраїв
В управлінні протидії кіберзлочинам поліції нагадали про один із найпоширеніших видів інтернет-шахрайства — продаж неіснуючих товарів із вимогою часткової або повної передоплати.
У поліції вказують, що схема зазвичай виглядає так: покупець знаходить оголошення, продавець просить внести передоплату та надсилає банківські реквізити. Після отримання коштів оголошення видаляється, зв’язок із «продавцем» зникає, а товар не надходить.
Така схема залишається однією з найпоширеніших серед онлайн-шахрайств і часто базується на довірі та поспіху покупців.
Як убезпечити себе під час онлайн-покупок
Правоохоронці радять дотримуватися базових правил безпеки:
- купувати товари лише на перевірених інтернет-майданчиках;
- за можливості обирати післяплату;
- використовувати окрему віртуальну картку для онлайн-оплат і поповнювати її лише на необхідну суму;
- уважно перевіряти адресу сайту, оскільки навіть незначна зміна символів може свідчити про фішинговий ресурс;
- не передавати стороннім дані банківської картки, зокрема CVV-код, строк дії чи PIN-код;
- спілкуватися з продавцями лише через офіційні чати платформ і не переходити в сторонні месенджери.
Передоплата може призвести до втрати коштів. У разі сумнівів у продавці краще відмовитися від покупки, адже онлайн-шопінг вимагає уважності.
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