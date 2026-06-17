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Онлайн-покупки можуть закінчитися втратою грошей – як не потрапити на гачок шахраїв

10:32, 17 червня 2026
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У поліції агадали про один із найпоширеніших видів інтернет-шахрайства.
Онлайн-покупки можуть закінчитися втратою грошей – як не потрапити на гачок шахраїв
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В управлінні протидії кіберзлочинам поліції нагадали про один із найпоширеніших видів інтернет-шахрайства — продаж неіснуючих товарів із вимогою часткової або повної передоплати.

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У поліції вказують, що схема зазвичай виглядає так: покупець знаходить оголошення, продавець просить внести передоплату та надсилає банківські реквізити. Після отримання коштів оголошення видаляється, зв’язок із «продавцем» зникає, а товар не надходить.

Така схема залишається однією з найпоширеніших серед онлайн-шахрайств і часто базується на довірі та поспіху покупців.

Як убезпечити себе під час онлайн-покупок

Правоохоронці радять дотримуватися базових правил безпеки:

  • купувати товари лише на перевірених інтернет-майданчиках;
  • за можливості обирати післяплату;
  • використовувати окрему віртуальну картку для онлайн-оплат і поповнювати її лише на необхідну суму;
  • уважно перевіряти адресу сайту, оскільки навіть незначна зміна символів може свідчити про фішинговий ресурс;
  • не передавати стороннім дані банківської картки, зокрема CVV-код, строк дії чи PIN-код;
  • спілкуватися з продавцями лише через офіційні чати платформ і не переходити в сторонні месенджери.

Передоплата може призвести до втрати коштів. У разі сумнівів у продавці краще відмовитися від покупки, адже онлайн-шопінг вимагає уважності.

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