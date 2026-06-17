17 червня – яке сьогодні свято та головні події

17 червня в Україні і світі святкують день боротьби з опустелюванням і посухою.

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У середу, 17 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

17 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день сміттяра. Мета цього дня — привернути увагу до важливої, але часто недооціненої роботи людей, які збирають і вивозять побутові відходи, підтримують чистоту міст і сіл, запобігають епідеміям і забрудненню довкілля.

Також 17 червня Всесвітній день крокодила. Його мета — привернути увагу до крокодилів як давніх, але вразливих хижаків, які відіграють важливу роль в екосистемах прісноводних водойм. Хоч свято й не є офіційним міжнародним днем ООН, його використовують екологічні організації та зоопарки для освітніх акцій і просвітництва.

А ще 17 червня Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Він був проголошений 1994 року після ухвалення Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, щоб привернути увагу до проблем деградації земель у світі. Цього дня проводять кампанії, присвячені відновленню земель, збереженню вологи, лісовідновленню та сталому землекористуванню.

17 червня святкують Всесвітній день карате. Дата пов’язана з історичними подіями розвитку карате як бойового мистецтва, зокрема з його популяризацією у світі у ХХ столітті та формуванням сучасних шкіл і федерацій.

Яке сьогодні церковне свято

17 червня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. За переданням, вони були знатними перськими посланцями, яких цар Шапур ІІ відправив до римського імператора Юліана Відступника для переговорів про мир. Під час перебування в Римській імперії вони відкрито сповідували християнську віру й відмовилися поклонятися язичницьким богам. Через це їх жорстоко катували і стратили приблизно 362 року. У християнській традиції їх вшановують як мучеників за віру, а їхній спомин відзначається в православному календарі.

Календар важливих подій за 17 червня

1462 рік — волоський господар Влад III, знаний як Дракула, здійснює ризикований напад на османського султана Мехмеда II, але ця спроба виявляється невдалою, і він залишає Волощину;

1621 рік — під час військової наради в Сухій Діброві біля Білої Церкви Петро Сагайдачний пропонує гетьману Якову Бородавці об’єднати козацькі сили для підтримки польсько-литовського війська у боротьбі з османською навалою під Хотином;

1709 рік — у битві біля Нижніх Млинів неподалік Полтавської фортеці шведський король Карл XII отримує поранення ноги під час сутички з московськими військами;

1885 рік — до Нью-Йоркської гавані прибуває символ свободи — Статуя Свободи;

1917 рік — у Києві розпочинається Другий Всеукраїнський військовий з’їзд, на якому офіційно проголосили автономію України;

1944 рік — Ісландія, звільнившись від данського панування, офіційно проголошує себе незалежною республікою;

1950 рік — у Чикаго лікар Річард Лоулер здійснює першу в історії успішну операцію з пересадженя нирки людині, що тривала всього 45 хвилин;

1953 рік — у Східній Німеччині спалахує повстання проти сталінського режиму, яке жорстоко придушили, застосувавши танки;

2008 рік — Mozilla Foundation проводить Download Day 2008 — День завантаження, під час якого браузер Mozilla Firefox 3 встановлює світовий рекорд за кількістю завантажень за 24 години;

2022 рік — Європейська Комісія офіційно рекомендує надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі, відкриваючи новий етап євроінтеграції.

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