17 июня – какой сегодня праздник и главные события

17 июня в Украине и мире празднуют день борьбы с опустыниванием и засухой.

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В среду, 17 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

17 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день мусорщика. Цель этого дня — привлечь внимание к важной, но часто недооцененной работе людей, которые собирают и вывозят бытовые отходы, поддерживают чистоту городов и сел, предотвращают эпидемии и загрязнение окружающей среды.

Также 17 июня Всемирный день крокодила. Его цель — привлечь внимание к крокодилам как древним, но уязвимым хищникам, которые играют важную роль в экосистемах пресноводных водоемов. Хотя праздник не является официальным международным днем ООН, его используют экологические организации и зоопарки для образовательных акций и просвещения.

А еще 17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Он был провозглашен в 1994 г. после принятия Конвенции ООН о борьбе с опустыниванием, чтобы привлечь внимание к проблемам деградации земель в мире. В этот день проводятся кампании, посвященные восстановлению земель, сохранению влаги, лесовосстановлению и устойчивому землепользованию.

17 июня празднуют Всемирный день каратэ. Дата связана с историческими событиями развития каратэ как боевого искусства, в частности, с его популяризацией в мире в ХХ веке и формированием современных школ и федераций.

Какой сегодня церковный праздник

17 июня верующие празднуют День памяти святых мучеников Мануила, Савела и Измаила. По преданию они были знатными персидскими посланниками, которых царь Шапур II отправил к римскому императору Юлиану Отступнику для переговоров о мире. Во время пребывания в Римской империи они открыто исповедовали христианскую веру и отказались поклоняться языческим богам. Из-за этого их жестоко пытали и казнили примерно в 362 году. В христианской традиции их почитают как мучеников за веру, а их воспоминание отмечается в православном календаре.

Календарь важных событий за 17 июня

1462 год — волошский хозяин Влад III, известный как Дракула, совершает рискованное нападение на османского султана Мехмеда II, но эта попытка оказывается неудачной, и он покидает Валахию;

1621 год — во время военного совещания в Сухой Диброве возле Белой Церкви Петр Сагайдачный предлагает гетману Якову Бородавцы объединить казацкие силы для поддержки польско-литовского войска в борьбе с османским нашествием под Хотином;

1709 год — в битве у Нижних Млинов недалеко от Полтавской крепости шведский король Карл XII получает ранение ноги во время стычки с московскими войсками;

1885 год — в Нью-Йоркскую гавань прибывает символ свободы — Статуя Свободы;

1917 год — в Киеве начинается Второй Всеукраинский военный съезд, на котором официально провозгласили автономию Украины;

1944 год — Исландия, освободившись от датского владычества, официально провозглашает себя независимой республикой;

1950 год — в Чикаго врач Ричард Лоулер совершает первую в истории успешную операцию по пересадке почки человеку, продолжавшуюся всего 45 минут;

1953 год — в Восточной Германии вспыхивает восстание против сталинского режима, которое жестоко подавили, применив танки;

2008 год — Mozilla Foundation проводит Download Day 2008 — День загрузки, во время которого браузер Mozilla Firefox 3 устанавливает мировой рекорд по количеству загрузок за 24 часа;

2022 год — Европейская Комиссия официально рекомендует предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе, открывая новый этап евроинтеграции.

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