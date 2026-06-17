Франция и Аргентина добывают победы на Чемпионате мира, Лионель Месси оформил хет-трик

Лионель Месси также вошел в историю чемпионатов мира.

Фото: Getty Images

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В Мексике, США и Канаде продолжается финальная часть XXIII чемпионата мира по футболу.

16 июня Франция и Сенегал встретились в рамках первого тура группового этапа Чемпионата мира-2026. В этом матче сильнее оказались подопечные Дидье Дешама.

На голы Барколя и дубль Мбаппе Сенегал ответил голом Мбайе.

17 июня сборная Аргентины, действующий обладатель трофея, в стартовом поединке одержала уверенную победу над Алжиром со счетом 3:0.

Все мячи на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити забил Лионель Месси.

Аргентинский нападающий Лионель Месси оформил хет-трик в матче чемпионата мира.

Кроме того, Месси забил 14-й, 15-й и 16-й голы на чемпионатах мира, сравнявшись с Мирославом Клозе по этому показателю и став лучшим бомбардиром в истории ЧМ.

Также он стал первым футболистом в истории, который сыграл на шести мундиалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

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