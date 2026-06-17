  1. Общество
  2. / Спорт

Франция и Аргентина добывают победы на Чемпионате мира, Лионель Месси оформил хет-трик

08:49, 17 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Лионель Месси также вошел в историю чемпионатов мира.
Франция и Аргентина добывают победы на Чемпионате мира, Лионель Месси оформил хет-трик
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Мексике, США и Канаде продолжается финальная часть XXIII чемпионата мира по футболу.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

16 июня Франция и Сенегал встретились в рамках первого тура группового этапа Чемпионата мира-2026. В этом матче сильнее оказались подопечные Дидье Дешама.

На голы Барколя и дубль Мбаппе Сенегал ответил голом Мбайе.

17 июня сборная Аргентины, действующий обладатель трофея, в стартовом поединке одержала уверенную победу над Алжиром со счетом 3:0.

Все мячи на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити забил Лионель Месси.

Аргентинский нападающий Лионель Месси оформил хет-трик в матче чемпионата мира.

Кроме того, Месси забил 14-й, 15-й и 16-й голы на чемпионатах мира, сравнявшись с Мирославом Клозе по этому показателю и став лучшим бомбардиром в истории ЧМ.

Также он стал первым футболистом в истории, который сыграл на шести мундиалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украина планирует интегрировать ИИ в государственный сектор до 2030 года и войти в ТОП-3 мировых лидеров

Минцифры заявило о переходе Украины от этапа саморегулирования к разработке полноценного закона об искусственном интеллекте, который будет гармонизирован с правилами ЕС.

Опоздание с декларацией — не порочит звание прокурора: ВСП пересмотрел дисциплинарное дело Александра Продана

ВСП отменил квалификацию дисциплинарного проступка прокурора Александра Продана по пункту 5 части 1 статьи 43 Закона «О прокуратуре».

ВС согласился, что именно британский суд определяет место проживания ребенка, который два года проживает в Великобритании

Если ребенок фактически проживает и интегрирован в другом государстве, именно суд этого государства обладает юрисдикцией решать вопросы его проживания и контактов с родителями.

Руководителей и их заместителей могут увольнять за личное использование служебного имущества — позиция Верховного Суда

Работник использовал служебный автомобиль не по назначению — Верховный Суд оценил, является ли это основанием для увольнения.

ВСП оставил в силе предупреждение судье ВАКС Виктору Маслову за неконкретизированный запрет на общение

ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание на судью ВАКС Виктора Маслова.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]