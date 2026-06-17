Франція та Аргентина здобувають перемоги на Чемпіонаті світу, Ліонель Мессі оформив хет-трик

Ліонель Мессі також увійшов в історію Чемпіонатів світу.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Мексиці, США та Канаді триває фінальна частина XXIII чемпіонату світу з футболу.

16 червня Франція та Сенегал зустрілися в рамках першого туру групового етапу Чемпіонату світу-2026. У цьому матча сильнішими були підопічні Дідьє Дешама.

На голи Барколя та дубль Мбаппе Сенегал відповів голом Мбайє.

17 червня збірна Аргентини, чинний володар трофею, у стартовому поєдинку здобула впевнену перемогу над Алжиром з рахунком 3:0.

Усі м’ячі забив Ліонель Мессі на Ерроухед-Стедіум у Канзас-Сіті.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі оформив 55-й хет-трик у історії чемпіонатів світу.

Крім того, Мессі забив 14-й, 15-й і 16-й голи на чемпіонатах світу, зрівнявшись із Мірославом Клозе за цим показником і ставши найкращим бомбардиром в історії ЧС.

Також він став першим футболістом в історії, який зіграв на шести Мундіалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.