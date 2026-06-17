Франція та Аргентина здобувають перемоги на Чемпіонаті світу, Ліонель Мессі оформив хет-трик
У Мексиці, США та Канаді триває фінальна частина XXIII чемпіонату світу з футболу.
16 червня Франція та Сенегал зустрілися в рамках першого туру групового етапу Чемпіонату світу-2026. У цьому матча сильнішими були підопічні Дідьє Дешама.
На голи Барколя та дубль Мбаппе Сенегал відповів голом Мбайє.
17 червня збірна Аргентини, чинний володар трофею, у стартовому поєдинку здобула впевнену перемогу над Алжиром з рахунком 3:0.
Усі м’ячі забив Ліонель Мессі на Ерроухед-Стедіум у Канзас-Сіті.
Аргентинський нападник Ліонель Мессі оформив 55-й хет-трик у історії чемпіонатів світу.
Крім того, Мессі забив 14-й, 15-й і 16-й голи на чемпіонатах світу, зрівнявшись із Мірославом Клозе за цим показником і ставши найкращим бомбардиром в історії ЧС.
Також він став першим футболістом в історії, який зіграв на шести Мундіалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).
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