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Франція та Аргентина здобувають перемоги на Чемпіонаті світу, Ліонель Мессі оформив хет-трик

08:49, 17 червня 2026
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Ліонель Мессі також увійшов в історію Чемпіонатів світу.
Франція та Аргентина здобувають перемоги на Чемпіонаті світу, Ліонель Мессі оформив хет-трик
Фото: Getty Images
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У Мексиці, США та Канаді триває фінальна частина XXIII чемпіонату світу з футболу.

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16 червня Франція та Сенегал зустрілися в рамках першого туру групового етапу Чемпіонату світу-2026. У цьому матча сильнішими були підопічні Дідьє Дешама.

На голи Барколя та дубль Мбаппе Сенегал відповів голом Мбайє.

17 червня збірна Аргентини, чинний володар трофею, у стартовому поєдинку здобула впевнену перемогу над Алжиром з рахунком 3:0.

Усі м’ячі забив Ліонель Мессі на Ерроухед-Стедіум у Канзас-Сіті.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі оформив 55-й хет-трик у історії чемпіонатів світу.

Крім того, Мессі забив 14-й, 15-й і 16-й голи на чемпіонатах світу, зрівнявшись із Мірославом Клозе за цим показником і ставши найкращим бомбардиром в історії ЧС.

Також він став першим футболістом в історії, який зіграв на шести Мундіалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

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