Звільнення зі служби за указом Президента матиме пріоритет над контрактами — Михайло Федоров

Михайло Федоров заявив, що процес часткового звільнення розпочнеться наприкінці осені 2026 року.

Фото: thedigital.gov.ua

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Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що указ Президента про звільнення з армії військовослужбовців, які служать із 2022 року або раніше, матиме пріоритет над підписаними контрактами. За його словами, процес часткового звільнення розпочнеться наприкінці осені 2026 року.

Механізм звільнення базуватиметься на двох критеріях: загальній тривалості служби від 2014 року та кількості бойових днів.

«Якщо ви, наприклад, з 2022 року, і у вас велика кількість бойових днів, то ви можете вже бути звільнені зі служби указом президента наприкінці цього року», — сказав Федоров в інтерв'ю ТСН.

Процес координуватиме Генеральний штаб на основі даних про терміни служби та бойові дні. У відомстві планують створити калькулятор, за допомогою якого кожен військовослужбовець зможе вирахувати місяць свого звільнення.

Міністр оборони підкреслив, що черговість і кількість звільнених щомісяця залежатимуть від ситуації на фронті та можливих мобілізаційних кроків Росії. Для звільнених діятиме піврічна відстрочка від повторного призову, а кожен день участі в боях додаватиме ще один день до цього терміну.

Федоров пояснив, що указ матиме пріоритет навіть для тих, хто встиг підписати новий контракт. За його словами, якщо військовий підпише контракт на 24 місяці, але потрапить під звільнення у листопаді чи грудні, дія указу матиме першочергове значення — його звільнять попри підписаний контракт.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України опублікував Постанову про запровадження контрактів із чіткими термінами служби. Від 15 червня 2026 року можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у Збройних Силах України (ЗСУ) та інших складових Сил оборони.

Додамо, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив деталі нової контрактної системи військової служби, яка передбачатиме гарантовану відстрочку після завершення контракту. Її тривалість залежатиме від типу контракту, попереднього строку служби та участі військового у бойових діях.

Також у Міністерстві оборони розкрили деталі нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців та введення трьох типів контрактів.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Мстислав Банік заявив, що офіцерів ЗСУ не планують звільняти зі служби за загальною моделлю демобілізації, оскільки офіцерський склад є одним із ключових кадрових ресурсів армії.

Крім того, військовослужбовці, які не захочуть підписувати нових, запропонованих Міноборони, контрактів, служитимуть до загальної демобілізації.

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